Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Столкнулись автомобиль Fiat Doblo, которым управлял 36-летний мужчина, и грузовик MAN под управлением 32-летнего водителя.

От полученных в результате ДТП травм 24-летняя пассажирка Fiat Doblo погибла на месте.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, 17 августа в Хмельнитчине маршрутка с пассажирами попала в ДТП. Пострадали 16 человек, из них двое детей.