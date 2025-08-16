Во Львовской области произошел масштабный пожар на предприятии

фото: ГСЧС

В Яворивском районе ликвидирован пожар на территории деревообрабатывающего предприятия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на управление ГСЧС Львовской области.

"15 августа в 20:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в с. Новый Яр Яворивского района", - говорится в сообщении.

Пожар возник в одноэтажном металлическом здании, покрытом жестью на территории деревообрабатывающего предприятия. Площадь возгорания составила 1000 кв.

В 22:39 пожарные локализовали пожар и в 01:27 ликвидировали.

К ликвидации пожара были привлечены 50 спасателей и 10 единиц специальной техники.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

