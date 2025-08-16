16:18  16 августа
Во Львовской области произошел масштабный пожар на предприятии
Во Львовской области произошел масштабный пожар на предприятии
В Донецкой области ракета пробила пятиэтажку и застряла внутри дома
Во Львовской области произошел масштабный пожар на предприятии

Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В Яворивском районе ликвидирован пожар на территории деревообрабатывающего предприятия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на управление ГСЧС Львовской области.

"15 августа в 20:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в с. Новый Яр Яворивского района", - говорится в сообщении.

Пожар возник в одноэтажном металлическом здании, покрытом жестью на территории деревообрабатывающего предприятия. Площадь возгорания составила 1000 кв.

В 22:39 пожарные локализовали пожар и в 01:27 ликвидировали.

К ликвидации пожара были привлечены 50 спасателей и 10 единиц специальной техники.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Напомним, 16 августа во Львовской области из-за смертельного ДТП полностью перекрыто движение на международной трассе. Правоохранители направляют транспортные средства в объезд, из-за возникших осложнений в движении.

