Во Львовской области произошел масштабный пожар на предприятии
В Яворивском районе ликвидирован пожар на территории деревообрабатывающего предприятия
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на управление ГСЧС Львовской области.
"15 августа в 20:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в с. Новый Яр Яворивского района", - говорится в сообщении.
Пожар возник в одноэтажном металлическом здании, покрытом жестью на территории деревообрабатывающего предприятия. Площадь возгорания составила 1000 кв.
В 22:39 пожарные локализовали пожар и в 01:27 ликвидировали.
К ликвидации пожара были привлечены 50 спасателей и 10 единиц специальной техники.
Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.
