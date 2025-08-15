Пятеро травмированных в ДТП во Львовской области: грузовик въехал в пешеходов

Фото: Национальная полиция

Вечером 14 августа в селе Лисиничи Львовского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек. Авария произошла около 23:40

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что столкнулись автомобиль Renault Laguna под управлением 36-летнего жителя Львовского района и грузовик Volvo, которым управлял 34-летний житель Закарпатской области.

После столкновения грузовик по инерции врезался в припаркованный Volkswagen Caddy, а затем наехал на трех пешеходов — мужчин в возрасте 30, 31 и 40 лет, жителей Львовского района.

В результате аварии травмы получили трое пешеходов, водитель Renault Laguna и его 33-летний пассажир. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство.

Напомним, во Львовской области 17-летнему водителю Mercedes-Benz, из-за которого погибли два человека и еще трое получили травмы, сообщили о подозрении. Несовершеннолетний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением, съехал на обочину, врезался в отбойник и столкнулся с другим автомобилем Seat Altea XL.