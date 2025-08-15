11:11  15 августа
В Луцке 14-летний подросток упал в коллектор
07:30  15 августа
На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации
06:14  15 августа
На трассе на Одесщине легковушка BMW влетела в отбойник: есть погибшая и пострадавшая
15 августа 2025, 10:36

Пятеро травмированных в ДТП во Львовской области: грузовик въехал в пешеходов

15 августа 2025, 10:36
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Вечером 14 августа в селе Лисиничи Львовского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек. Авария произошла около 23:40

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что столкнулись автомобиль Renault Laguna под управлением 36-летнего жителя Львовского района и грузовик Volvo, которым управлял 34-летний житель Закарпатской области.

После столкновения грузовик по инерции врезался в припаркованный Volkswagen Caddy, а затем наехал на трех пешеходов — мужчин в возрасте 30, 31 и 40 лет, жителей Львовского района.

В результате аварии травмы получили трое пешеходов, водитель Renault Laguna и его 33-летний пассажир. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство.

Напомним, во Львовской области 17-летнему водителю Mercedes-Benz, из-за которого погибли два человека и еще трое получили травмы, сообщили о подозрении. Несовершеннолетний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением, съехал на обочину, врезался в отбойник и столкнулся с другим автомобилем Seat Altea XL.

14 августа 2025
07 августа 2025
