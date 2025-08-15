06:14  15 серпня
На трасі на Одещині легковик BMW влетів у відбійник: є загибла та постраждала
07:28  15 серпня
На Прикарпатті до 15 років засудили російського морпіха з окупованого Криму
07:30  15 серпня
На лінії вогню: 280 дітей залишаються у зонах обов'язкової евакуації
15 серпня 2025, 10:36

П'ятеро травмованих у ДТП на Львівщині: вантажівка в'їхала в пішоходів

15 серпня 2025, 10:36
Фото: Національна поліція
Увечері 14 серпня в селі Лисиничі Львівського району сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали п'ятеро людей. Аварія трапилася близько 23:40

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що зіткнулися автомобіль Renault Laguna під керуванням 36-річного мешканця Львівського району та вантажівка Volvo, якою керував 34-річний житель Закарпатської області.

Після зіткнення вантажівка за інерцією врізалась у припаркований Volkswagen Caddy, а потім наїхала на трьох пішоходів — чоловіків віком 30, 31 і 40 років, мешканців Львівського району.

Унаслідок аварії травм зазнали троє пішоходів, водій Renault Laguna та його 33-річний пасажир. Усіх постраждалих доставили до медичних закладів.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, на Львівщині 17-річному водієві Mercedes-Benz, через якого загинули двоє людей та ще троє отримали травми, повідомили про підозру. Неповнолітній водій Mercedes-Benz не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, врізався у відбійник та зіткнувся з іншим автомобілем Seat Altea XL.

