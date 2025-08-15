Фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС .

На дороге столкнулись легковушка Chery Amulet и грузовик. В результате ДТП пострадали два человека, которых передали медикам.

Причины и обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

