Фото: полиция

ДТП произошло 14 августа около 17:00 на трассе Киев – Одесса, между селами Ширяево и Одаи в Березовском районе

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews .

Предварительно установлено, что 56-летний водитель BMW, двигаясь в сторону Одессы, не справился с управлением и врезался в отбойник.

От полученных травм погибла его 63-летняя сестра. Еще одну пассажирку – 50-летнюю жену водителя – госпитализировали с разными травмами. Сам водитель не пострадал, проверка показала, что он был трезв.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Автомобиль изъяли, назначены экспертизы.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии.

