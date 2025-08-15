06:14  15 августа
На трассе на Одесщине легковушка BMW влетела в отбойник: есть погибшая и пострадавшая
В Киевской области будут судить мужчину, который изнасиловал 15-летнюю девочку
В селе Житомирской области утонул 39-летний мужчина
Фото: полиция
ДТП произошло 14 августа около 17:00 на трассе Киев – Одесса, между селами Ширяево и Одаи в Березовском районе

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Предварительно установлено, что 56-летний водитель BMW, двигаясь в сторону Одессы, не справился с управлением и врезался в отбойник.

От полученных травм погибла его 63-летняя сестра. Еще одну пассажирку – 50-летнюю жену водителя – госпитализировали с разными травмами. Сам водитель не пострадал, проверка показала, что он был трезв.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Автомобиль изъяли, назначены экспертизы.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии.

Напомним, во Львовской области сообщили о подозрении 17-летнему водителю Mercedes-Benz, из-за которого погибли два человека и еще трое получили травмы.

