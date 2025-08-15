Фото: полиция

На Львовщине 17-летнему водителю Mercedes-Benz, из-за которого погибли два человека и еще трое получили травмы, сообщили о подозрении

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Парня задержали, ему инкриминируют нарушение ПДД, что привело к гибели людей (ч.3 ст.286 УКУ).

Юноше грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, ДТП произошло вечером 13 августа возле села Ивановцы Стрыйского района. Несовершеннолетний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением, съехал на обочину, врезался в отбойник и столкнулся с другим автомобилем Seat Altea XL. На месте погибли 15-летняя девушка и 20-летний мужчина из Mercedes, еще трое несовершеннолетних пассажиров этого авто попали в больницу.