Фото: Нацполиция

В Житомирской области произошла смертельная авария с грузовым авто. Водитель наехал на человека

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Авария произошла 14 августа около 9:40 на улице Белокоровичское шоссе в Коростене. Предварительно, 34-летний водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz возвращал и наехал на пешехода. К сожалению, пешеход погиб на месте. Его личность устанавливают.

"Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", сообщили в полиции.

