19:59  14 августа
В Дружковке началась обязательная эвакуация семей с детьми
18:12  14 августа
14 августа скончался львовский режиссер и заслуженный работник культуры Мирослав Мединский
13:56  14 августа
Фура с тоннами Coca-Cola перевернулась на трассе Киев - Одесса
14 августа 2025, 20:45

Смертельное ДТП в Житомирской области: пешеход погиб на месте

14 августа 2025, 20:45
Фото: Нацполиция
В Житомирской области произошла смертельная авария с грузовым авто. Водитель наехал на человека

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Авария произошла 14 августа около 9:40 на улице Белокоровичское шоссе в Коростене. Предварительно, 34-летний водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz возвращал и наехал на пешехода. К сожалению, пешеход погиб на месте. Его личность устанавливают.

"Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", сообщили в полиции.

Напомним, в Киеве пьяный водитель, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате удара обломки автомобиля травмировали двух женщин, сидевших на лавочке рядом.

14 августа 2025
07 августа 2025
