ДТП во Львовской области: за рулем Mercedes был подросток, двое погибших и трое травмированных
ДТП произошло 13 августа около 20:00 на автодороге "Жидачев-Ходоров" неподалеку от села Ивановцы Стрыйского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
На дороге столкнулись автомобили Mercedes-Benz, которым управлял 17-летний подросток, и Seat Altea XL под управлением 31-летнего водителя.
На месте погибли пассажиры Mercedes, 15-летняя девушка и 20-летний мужчина. Еще три пассажира Mercedes – 15 и двое 17 лет – получили травмы, их госпитализировали.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Решается вопрос о задержании виновника аварии.
Напомним, 12 августа в Золочеве Львовской области произошло тройное ДТП. В результате ДТП пострадали четыре человека, среди которых девятилетняя девочка.
