ДТП произошло 13 августа около 20:00 на автодороге "Жидачев-Ходоров" неподалеку от села Ивановцы Стрыйского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

На дороге столкнулись автомобили Mercedes-Benz, которым управлял 17-летний подросток, и Seat Altea XL под управлением 31-летнего водителя.

На месте погибли пассажиры Mercedes, 15-летняя девушка и 20-летний мужчина. Еще три пассажира Mercedes – 15 и двое 17 лет – получили травмы, их госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Решается вопрос о задержании виновника аварии.

