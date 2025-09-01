19:33  01 сентября
Украинские военные освободили важный населенный пункт в Донецкой области
17:06  01 сентября
У Дии появился искусственный интеллект
14:28  01 сентября
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
01 сентября 2025, 23:50

"Ты по-любому кого-то отравишь": Евгений Клопотенко высказался по поводу скандала в ресторане Миши Кацурина

01 сентября 2025, 23:50
Фото: YouTube
Недавно во львовском ресторане Миши Кацурин произошло массовое отравление (пострадал и сам ресторатор). Его коллега, Евгений Клопотенко, высказался по этому поводу.

Об этом кулинар рассказал в подкасте Сергея Притулы и Антона Тимошенко, передает RegioNews.

Повар признался, что ему сложно представить, что делал он сам в случае массового отравления в одном из его заведений. По словам Евгения Клопотенко, он не стал бы делать из этого какое-нибудь шоу, а просто записал бы видео с извинениями и объяснениями.

"Но это прямо хороший ход, потому что люди все равно об этом услышали и все равно этот львовский "Китайский привет" на устах. Я думаю, что люди туда точно будут ходить. Это такое хорошее супервзаимодействие. Даже если это плохо, коммуникационно оно людям зашло", — говорит Клопотенко.

При этом он добавил, что когда ты работаешь с едой, то рано или поздно ты по-любому кого-то отравишь.

Напомним, в июле во Львове 76 человек отравились в ресторане China Hi после употребления "Сингапурского чизкейка". Отравился и сам владелец заведения – Михаил Кацурин. Ресторатор сообщил, что самостоятельно вызвал санстанцию, а потерпевшим оплатит лечение.

В ходе проверки установлено, что предприятие нарушил гигиенические требования, предусмотренные действующим законодательством Украины относительно производства и обращения пищевых продуктов. В частности, были обнаружены несоблюдение санитарных норм, которые могли стать причиной вспышки отравления.

После того как Госпродслужба нашла немало нарушений в ресторане "Китайский привет", Михаил Кацурин пообещал исправить все недостатки. 5 августа заведение снова заработало для посетителей.

01 сентября 2025
07 августа 2025
