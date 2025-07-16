Известный ресторатор отравился в собственном ресторане во Львове
Известный ресторатор Михаил Кацурин отравился в собственном ресторане во Львове, кроме него отравления диагностировали еще 11 гостей
Как передает RegioNews, об этом он сообщил на своей странице в соцсети.
По словам ресторатора, заведение утилизирует все продукты.
Сам ресторатор вызвал санстанцию, пострадавшим оплатят лечение.
Ранее известный ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, что из украинской кухни понравилось Эммануэлю Макрону.
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