14:19  16 июля
В Николаеве расследуют избиение военнообязанного сотрудниками РТЦК
11:30  16 июля
В Киеве возле ресторана обнаружили тело мужчины
08:56  16 июля
Хотели помочь – едва не погибли: нападение на детей во Львове
UA | RU
UA | RU
16 июля 2025, 17:14

Известный ресторатор отравился в собственном ресторане во Львове

16 июля 2025, 17:14
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Известный ресторатор Михаил Кацурин отравился в собственном ресторане во Львове, кроме него отравления диагностировали еще 11 гостей

Как передает RegioNews, об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

По словам ресторатора, заведение утилизирует все продукты.

Сам ресторатор вызвал санстанцию, пострадавшим оплатят лечение.

Ранее известный ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, что из украинской кухни понравилось Эммануэлю Макрону.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львовская область Львов ресторан отравление
На Львовщине военная часть купила поврежденные генераторы более чем на 30 млн грн
16 июля 2025, 15:09
Во Львовской области правоохранители разоблачили лиц, незаконно ввозивших автомобили под видом гуманитарной помощи для ВСУ
16 июля 2025, 12:25
На Львовщине ТЦ сгорел дотла после попадания молнии в крышу с солнечными панелями
15 июля 2025, 19:20
Все новости »
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
Житель Тернополя может сесть на 7 лет из-за хранения гранаты
16 июля 2025, 18:29
Много пострадавших: Россия нанесла удар КАБом по "Авроре" в Доброполье
16 июля 2025, 18:18
В Тернополе задержан врач, который за 3000 долларов обещал изготовить справку об инвалидности
16 июля 2025, 18:14
Как выглядит сейчас железнодорожный вокзал в Покровске – место эвакуации тысяч людей, показали в сети
16 июля 2025, 18:03
Чиновница "Киевтелесервиса" подозревается в переплате 50 млн грн за сетевое оборудование
16 июля 2025, 17:49
Модель из Днепропетровщины была замечена в Монако с австрийским миллионером: что о ней известно
16 июля 2025, 17:33
САП возбудила уголовное дело против Стефанишиной: в чем его подозревают
16 июля 2025, 17:29
В Донецкой области осудили агента РФ за "переписку с ФСБ"
16 июля 2025, 17:21
Подозрительный сверток на 400 граммов: в Днепре задержали мужчину с кристаллическим веществом
16 июля 2025, 17:09
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »