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17 июля 2025, 08:26

Массовое отравление в ресторане Львова: пострадали 43 человека, среди них – трое детей

17 июля 2025, 08:26
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фото: Национальная полиция
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Во Львове полицейские расследуют случай пищевого отравления граждан в одном из заведений общепита

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления обратились 43 человека, среди которых трое детей.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины — нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Санкции статьи предусматривают штраф от 1000 до 3000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, арест до шести месяцев, ограничение свободы или лишение свободы до трех лет.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, что 16 июля ресторатор Миша Кацурин сообщил, что он сам и еще несколько гостей его ресторана во Львове отравились. Речь идет о недавно открывшемся в городе заведение "Китайский привет".

Кацурин добавил, что всем, кто отравился в ресторане и обратился к ним, платят счета за лечение. Также он попросил сообщать другим гостям о случаях отравления.

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Львов отравление расследование полиция дети ресторан больница Миша Кацурин
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