Фото: YouTube

Нещодавно у львівському ресторані Міши Кацуріна сталось масове отруєння (постраждав і сам ресторатор). Його колега, Євген Клопотенко, висловився щодо цього

Про це кулінар розповів у подкасті Сергія Притули та Антона Тимошенко, передає RegioNews.

Кухар зізнався, що йому складно уявити, що робив би він сам у випадку масового отруєння в одному з його закладів. За словами Євгена Клопотенка, він не став би робити з цього якесь шоу, а просто записав би відео з вибаченнями та поясненнями.

"Але це прям гарний хід, бо люди все одно про це почули й все одно цей львівський "Китайський привіт" на вустах. Я думаю, що люди туди точно будуть ходити. Це така гарна супервзаємодія. Навіть якщо це погано, комунікаційно воно людям зайшло", - каже Клопотенко.

При цьому він додав, що коли ти працюєш з їжею, то рано чи пізно "ти по-любому когось отруїш".

Нагадаємо, у липні у Львові 76 людей отруїлися в ресторані China Hi після вживання "Сінгапурського чизкейка". Отруївся і сам власник закладу — Михайло Кацурін. Ресторатор повідомив, що самостійно викликав санстанцію, а потерпілим оплатить лікування.

Під час перевірки встановлено, що суб'єкт господарювання порушив гігієнічні вимоги, передбачені чинним законодавством України щодо виробництва та обігу харчових продуктів. Зокрема, були виявлені недотримання санітарних норм, що могли стати причиною спалаху отруєння.

Після того, як Держпродспоживслужба знайшла чимало порушень у ресторані "Китайській привіт", Михайло Кацурін пообіцяв виправити всі недоліки. 5 серпня заклад знову запрацював для відвідувачів.