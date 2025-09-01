19:33  01 вересня
Українські військові звільнили важливий населений пункт на Донеччині
17:06  01 вересня
У Дії з’явився штучний інтелект
14:28  01 вересня
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
UA | RU
UA | RU
01 вересня 2025, 23:50

"Ти по-любому когось отруїш": Євген Клопотенко висловився щодо скандалу в ресторані Міши Кацуріна

01 вересня 2025, 23:50
Читайте также на русском языке
Фото: YouTube
Читайте также
на русском языке

Нещодавно у львівському ресторані Міши Кацуріна сталось масове отруєння (постраждав і сам ресторатор). Його колега, Євген Клопотенко, висловився щодо цього

Про це кулінар розповів у подкасті Сергія Притули та Антона Тимошенко, передає RegioNews.

Кухар зізнався, що йому складно уявити, що робив би він сам у випадку масового отруєння в одному з його закладів. За словами Євгена Клопотенка, він не став би робити з цього якесь шоу, а просто записав би відео з вибаченнями та поясненнями.

"Але це прям гарний хід, бо люди все одно про це почули й все одно цей львівський "Китайський привіт" на вустах. Я думаю, що люди туди точно будуть ходити. Це така гарна супервзаємодія. Навіть якщо це погано, комунікаційно воно людям зайшло", - каже Клопотенко.

При цьому він додав, що коли ти працюєш з їжею, то рано чи пізно "ти по-любому когось отруїш".

Нагадаємо, у липні у Львові 76 людей отруїлися в ресторані China Hi після вживання "Сінгапурського чизкейка". Отруївся і сам власник закладу — Михайло Кацурін. Ресторатор повідомив, що самостійно викликав санстанцію, а потерпілим оплатить лікування.

Під час перевірки встановлено, що суб'єкт господарювання порушив гігієнічні вимоги, передбачені чинним законодавством України щодо виробництва та обігу харчових продуктів. Зокрема, були виявлені недотримання санітарних норм, що могли стати причиною спалаху отруєння.

Після того, як Держпродспоживслужба знайшла чимало порушень у ресторані "Китайській привіт", Михайло Кацурін пообіцяв виправити всі недоліки. 5 серпня заклад знову запрацював для відвідувачів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес отруєння ресторан
"Мені вперше було так лячно": акторка Анна Саліванчук розповіла про її емоції під час обстрілу Києва
28 серпня 2025, 23:45
"Робимо все самі, не чекаючи виплат": Тарас Тополя розповів про ремонт у квартирі, яка пошкоджена після обстрілу
27 серпня 2025, 23:55
На співачку Анну Трінчер намагались напасти
27 серпня 2025, 06:30
Всі новини »
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
Ціни на "борщовий набір" змінились: скільки доведеться витрачати українцям
02 вересня 2025, 02:50
"Це дуже складне кіно": відома акторка розповіла про фільм, який Україна відправила на Оскар
02 вересня 2025, 02:30
В Угорщині з'явилась українська школа
02 вересня 2025, 01:50
Акторка Даша Трегубова пояснила, чому не спілкується з рідним батьком
02 вересня 2025, 01:30
Співачка Олена Тополя зізналась, чи хотіла б вона, щоб її чоловік став політиком
02 вересня 2025, 00:50
Настя Каменських після скандалу відреагувала на припинення контракту з відомим брендом
02 вересня 2025, 00:30
Харків'яни зможуть побачити Марс: у місті відкриють сучасний телескоп
01 вересня 2025, 23:30
У Дніпрі викрили масштабну мережу наркоторговців
01 вересня 2025, 22:55
На Запоріжжі з'явилась нова підземна школа
01 вересня 2025, 22:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »