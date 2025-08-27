Фото из открытых источников

Не так давно у Тараса Тополи и его жены квартира была повреждена в результате атаки россиян. Сейчас они активно восстанавливают свое жилье

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Тараса Тополи, они с женой начали ремонтные работы почти сразу после того, как обстрел повредил квартиру. По его словам, покрытие расходов от государства — это бюрократическая и длительная процедура, а у них на это времени нет.

"Пока не прошла комиссия, ничего ремонтировать было нельзя. После того как все осмотрели и зафиксировали, мы начали ремонт. Делаем все сами, не дожидаясь выплат. Они будут, конечно, не покроют все расходы, но сама процедура бюрократическая и длительная. А возвращаться надо быстро, учебный год не ждет, так что восстанавливаем жилье своими силами", - объяснил артист.

Напомним, в ночь на 23 июня во время обстрела столицы пострадала квартира семьи музыканта. Тогда российская баллистическая ракета попала в дом напротив.

При этом Елена Тополя рассказывала, что пока продолжает жить в своей квартире. По ее словам, там есть кровать, вода и газ. Артистка описала это словами: "жить можно". Параллельно они с мужем ищут новое жилье.