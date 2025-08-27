00:30  28 августа
Показали трейлер британского фильма, в котором сыграла украинская актриса
23:40  27 августа
В Запорожье на Хортице случайно обнаружили уникальный артефат
22:45  27 августа
В Киеве дрон упал во дворе жилого дома
UA | RU
UA | RU
27 августа 2025, 23:55

"Делаем все сами, не дожидаясь выплат": Тарас Тополя рассказал о ремонте в квартире, поврежденной после обстрела

27 августа 2025, 23:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Не так давно у Тараса Тополи и его жены квартира была повреждена в результате атаки россиян. Сейчас они активно восстанавливают свое жилье

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Тараса Тополи, они с женой начали ремонтные работы почти сразу после того, как обстрел повредил квартиру. По его словам, покрытие расходов от государства — это бюрократическая и длительная процедура, а у них на это времени нет.

"Пока не прошла комиссия, ничего ремонтировать было нельзя. После того как все осмотрели и зафиксировали, мы начали ремонт. Делаем все сами, не дожидаясь выплат. Они будут, конечно, не покроют все расходы, но сама процедура бюрократическая и длительная. А возвращаться надо быстро, учебный год не ждет, так что восстанавливаем жилье своими силами", - объяснил артист.

Напомним, в ночь на 23 июня во время обстрела столицы пострадала квартира семьи музыканта. Тогда российская баллистическая ракета попала в дом напротив.

При этом Елена Тополя рассказывала, что пока продолжает жить в своей квартире. По ее словам, там есть кровать, вода и газ. Артистка описала это словами: "жить можно". Параллельно они с мужем ищут новое жилье.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес Тарас Тополя
Ответный иск: нардепка Марьяна Безуглая подает на Тараса Тополю в суд за мошенничество
27 августа 2025, 20:05
Тарас Тополя подал в суд на Безуглую
27 августа 2025, 01:55
"Он до сих пор застрял в СССР": Фагот рассказал, почему он не общается с братом
26 августа 2025, 01:50
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Показали трейлер британского фильма, в котором сыграла украинская актриса
28 августа 2025, 00:30
В Запорожье на Хортице случайно обнаружили уникальный артефат
27 августа 2025, 23:40
Не отвечал на звонки три дня: в Харькове нашли пенсионера мертвым в квартире – кто за этим стоит
27 августа 2025, 23:20
Россияне атаковали Харьковщину: загорелись дома, пострадали медики
27 августа 2025, 22:55
В Киеве дрон упал во дворе жилого дома
27 августа 2025, 22:45
Чтобы РФ не находила "обходные пути": в ЕС рассматривают возможность вторичных санкций
27 августа 2025, 21:55
В киевских детских садах отменяют 50% льготу на питание для многодетных семей
27 августа 2025, 21:50
Украина в топе производителей лука: сколько тонн в год выращивают украинские фермеры
27 августа 2025, 21:40
Трагедия в Ровенской области: утонул 3-летний мальчик
27 августа 2025, 21:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »