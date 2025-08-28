Фото из открытых источников

Актриса призналась, что она впервые испытывала такой страх. По ее словам, взрывы были недалеко от ее дома

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Анна Саливанчук рассказала, что во время атаки на Киев у нее в квартире тряслись окна. Она добавила, что было очень громко, а впервые почувствовала такой страх.

"Все пострадавшие семьи — примите мои соболезнования", - написала актриса.

Напомним, 28 августа российские войска обстреляли Киев. По состоянию на вечер четверга подтверждена гибель 22 человек. При этом спасательно-поисковые работы продолжаются.