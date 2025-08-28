22:44  28 августа
Легкоатлет из Кропивницкого завоевал серебро на финале Бриллиантовой лиги
19:27  28 августа
В результате ракетной атаки на Киев пострадал завод Bayraktar
17:55  28 августа
Жара до +35 возвращается в Украину
28 августа 2025, 23:45

"Мне впервые было так страшно": актриса Анна Саливанчук рассказала о ее эмоциях во время обстрела Киева

28 августа 2025, 23:45
Фото из открытых источников
Актриса призналась, что она впервые испытывала такой страх. По ее словам, взрывы были недалеко от ее дома

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Анна Саливанчук рассказала, что во время атаки на Киев у нее в квартире тряслись окна. Она добавила, что было очень громко, а впервые почувствовала такой страх.

"Все пострадавшие семьи — примите мои соболезнования", - написала актриса.

Напомним, 28 августа российские войска обстреляли Киев. По состоянию на вечер четверга подтверждена гибель 22 человек. При этом спасательно-поисковые работы продолжаются.

27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
