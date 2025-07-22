В известном ресторане Львова обнаружили многочисленные нарушения
Во львовском ресторане China Hi обнаружили многочисленные нарушения законодательства
Как передает RegioNews, об этом сообщила Госпродслужба.
По состоянию на 22 июля в больницу госпитализированы 76 человек. Все они посещали ресторан "Китайский привет" в г. Львов.
"По результатам анализов у 25 пациентов и 1 работника ресторана была обнаружена бактерия Salmonella enteriditis, которая вызывает кишечные инфекции", - говорится в сообщении.
В ходе эпидемиологического расследования специалисты Госпродпотребслужбы выявили ряд нарушений действующего законодательства, в частности:
- Нарушение правил мытья инвентаря: инвентарь кондитерского цеха мылся вместе с инвентарем мясного и овощного цехов в подвальном помещении;
- Неправильное хранение кухонного инвентаря отсутствуют специальные емкости с крышками для хранения вымытого оборудования;
- Нарушения организации хранения продуктов: сыпучие продукты хранились в коридоре подвального этажа, нарушено товарное соседство в холодильном оборудовании;
- Неорганизованное хранение уборочного инвентаря и отсутствие должной маркировки;
- Отсутствует контроль температурных режимов хранения продуктов – соответствующие чек-листы и журналы не предоставлены.
Напомним, после употребления десерта во львовском ресторане в больницы обратились более 70 человек.
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