20:21  04 августа
Стала известна причина пожара во львовском отеле
17:11  04 августа
Завтра в Украине ожидается до +34, местами дожди с грозами
15:36  04 августа
В Украине подешевели молочные продукты
UA | RU
UA | RU
05 августа 2025, 03:20

После отравления гостей Кацурин снова открывает ресторан: что там изменилось

05 августа 2025, 03:20
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Михаил Кацурин, недавно сам отравившийся в собственном ресторане, снова открыл заведение. Однако теперь там будет все по-другому

Об этом рассказал сам ресторатор на своей странице в Instagram, передает RegioNews.

По словам Михаила Кацурина, уже 5 августа ресторан "Китайский привет" откроет свои двери снова. При этом команда изменила многое, чтобы повысить уровень безопасности гостей. В частности, была установлена система пищевой безопасности ISO22000, которая устраняет все пищевые риски на кухне во время приготовления блюд.

Кроме того, теперь в заведении не будут использовать яйца сырые.

Ресторатор также добавил юмор в видео-экскурсию по ресторану, и показал, что священник посвятил ресторан.

Напомним, ранее Михаил Кацурин отравился в собственном заведении во Львове. Также пострадали и другие посетители. Ресторатор сообщил, что самостоятельно вызвал санстанцию, а потерпевшим оплатят лечение.

После того, как Госпродпотребслужба нашла немало нарушений в ресторане "Китайский привет", Михаил Кацурин пообещал исправить все недостатки

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ресторан отравление
Отравления в ресторане во Львове: Кацурин вышел из больницы и рассказал новые детали
25 июля 2025, 01:55
Массовое отравление детей, ехавших из Закарпатья в Винницу: медики назвали причину
15 июля 2025, 15:15
Массовое отравление шаурмой в Калиновке: работнику кафе сообщили о подозрении
04 июля 2025, 04:00
Все новости »
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
В Украине продолжает дорожать популярный овощ: эксперты объяснили причины
05 августа 2025, 03:55
Бизнес просыпается: в Украине открыли более тысячи новых магазинов с начала года
05 августа 2025, 03:35
В Днепре в музей передали уникальный экспонат "с детства"
05 августа 2025, 02:45
Хотела к бабушке: в Украину вернули 13-летнюю девочку с оккупированной территории
05 августа 2025, 02:15
В Хмельницкой области аграрии стали использовать ИИ: каким образом
05 августа 2025, 01:55
В Днепропетровской области маленький мальчик выпал из окна
05 августа 2025, 01:30
Массовая вырубка деревьев в Запорожье: убытки более 6 миллионов гривен
05 августа 2025, 00:55
В Харьковской области подросток получил срок за кражу велосипеда
04 августа 2025, 23:30
Вынуждала студентов петь гимн РФ: в Запорожье вынесли приговор коллаборантке
04 августа 2025, 22:55
04 августа 2025
Пограничники показали уничтожение техники оккупантов на Харьковщине
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
Все видео »
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »