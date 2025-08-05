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Михаил Кацурин, недавно сам отравившийся в собственном ресторане, снова открыл заведение. Однако теперь там будет все по-другому

Об этом рассказал сам ресторатор на своей странице в Instagram, передает RegioNews.

По словам Михаила Кацурина, уже 5 августа ресторан "Китайский привет" откроет свои двери снова. При этом команда изменила многое, чтобы повысить уровень безопасности гостей. В частности, была установлена система пищевой безопасности ISO22000, которая устраняет все пищевые риски на кухне во время приготовления блюд.

Кроме того, теперь в заведении не будут использовать яйца сырые.

Ресторатор также добавил юмор в видео-экскурсию по ресторану, и показал, что священник посвятил ресторан.

Напомним, ранее Михаил Кацурин отравился в собственном заведении во Львове. Также пострадали и другие посетители. Ресторатор сообщил, что самостоятельно вызвал санстанцию, а потерпевшим оплатят лечение.

После того, как Госпродпотребслужба нашла немало нарушений в ресторане "Китайский привет", Михаил Кацурин пообещал исправить все недостатки