На певицу Анну Тринчер пытались напасть
Певица Анна Тринчер рассказала об опасном моменте. Это произошло прямо во время ее концерта
Такое видео певица опубликовала в Instagram, передает RegioNews.
На кадрах из Тернополя можно увидеть, что на сцену выбежали несколько неизвестных мужчин. Они пытались приблизиться к Анне Тринчер. К счастью, правоохранители отреагировали мгновенно. Певица поблагодарила их, что они не позволили незнакомцам навредить ей.
"Я очень испугалась, если честно… что в голове у этих людей? Большое спасибо охране за секундную реакцию", - отмечается артистка.
Справка. Анна Тринчер – украинская актриса и певица. Зрителям она знакома с участием в шоу "Голос дети". Также она снималась в популярном сериале "Школа" на 1+1.
