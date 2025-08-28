На Кіровоградщині у ДТП загинули шестеро людей, серед них дитина
У Кіровоградській області триває розслідування масштабної дорожньо-транспортної пригоди з численними жертвами
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Аварія сталася в ніч на 27 серпня, близько другої години, на автодорозі М-30 Стрий–Умань–Дніпро–Ізварине неподалік села Розсохуватка.
За попередньою інформацією поліції, на трасі зіткнулися мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, за кермом якого перебував 20-річний водій, та автобус MAN, яким керував 31-річний чоловік. Від сили удару автобусний транспортний засіб та мікроавтобус отримали значні пошкодження.
Внаслідок аварії загинуло шестеро людей. Серед них – водій автобуса та п'ятеро пасажирів мікроавтобуса, включно з дитиною. Ще шестеро пасажирів, серед яких також була дитина, отримали різного ступеня травми. Усіх постраждалих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб). Слідчі з'ясовують усі деталі інциденту, а також причини, що могли спричинити трагічне зіткнення.
