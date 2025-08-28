09:25  28 серпня
У столиці після російської атаки обмежено рух: список перекритих вулиць
08:44  28 серпня
Вінниччина без світла: внаслідок обстрілів знеструмлено 29 населених пунктів
00:30  28 серпня
Показали трейлер британського фільму, в якому зіграла українська акторка
UA | RU
UA | RU
28 серпня 2025, 10:26

На Кіровоградщині у ДТП загинули шестеро людей, серед них дитина

28 серпня 2025, 10:26
Читайте также на русском языке
Фото: пресслужба поліції
Читайте также
на русском языке

У Кіровоградській області триває розслідування масштабної дорожньо-транспортної пригоди з численними жертвами

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Аварія сталася в ніч на 27 серпня, близько другої години, на автодорозі М-30 Стрий–Умань–Дніпро–Ізварине неподалік села Розсохуватка.

За попередньою інформацією поліції, на трасі зіткнулися мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, за кермом якого перебував 20-річний водій, та автобус MAN, яким керував 31-річний чоловік. Від сили удару автобусний транспортний засіб та мікроавтобус отримали значні пошкодження.

На місці аварії працювали поліцейські та рятувальники
Внаслідок ДТП загинули шестеро людей, серед них дитина

Внаслідок аварії загинуло шестеро людей. Серед них – водій автобуса та п'ятеро пасажирів мікроавтобуса, включно з дитиною. Ще шестеро пасажирів, серед яких також була дитина, отримали різного ступеня травми. Усіх постраждалих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Постраждалих доставили до лікарні для надання допомоги

За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб). Слідчі з'ясовують усі деталі інциденту, а також причини, що могли спричинити трагічне зіткнення.

Раніше повідомлялося, на Житомирщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали дев'ятеро людей. Поліція закликала свідків надати інформацію, аби встановити детальні обставини аварії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Кіровоградська область ДТП аварія загиблі зіткнення поліція автобус
У Києві внаслідок російського удару пошкоджена будівля місії ЄС: фото наслідків
28 серпня 2025, 10:14
Момент удару по житловому будинку в Києві потрапив на відео
28 серпня 2025, 08:59
8 загиблих внаслідок удару по Києву – Зеленський закликає світ реагувати
28 серпня 2025, 08:25
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Дисципліна через страх: ВР підтримала жорсткі санкції для військових
28 серпня 2025, 10:19
У Києві внаслідок російського удару пошкоджена будівля місії ЄС: фото наслідків
28 серпня 2025, 10:14
У Києві триває розбір завалів після удару РФ: у ДСНС опублікували фото
28 серпня 2025, 09:56
Росіяни вдарили по поїзду "Інтерсіті" Київ-Харків: рейси не скасовують
28 серпня 2025, 09:39
У столиці після російської атаки обмежено рух: список перекритих вулиць
28 серпня 2025, 09:25
Момент удару по житловому будинку в Києві потрапив на відео
28 серпня 2025, 08:59
Вінниччина без світла: внаслідок обстрілів знеструмлено 29 населених пунктів
28 серпня 2025, 08:44
8 загиблих внаслідок удару по Києву – Зеленський закликає світ реагувати
28 серпня 2025, 08:25
Україна нарешті має посла в США: чому це важливо
28 серпня 2025, 08:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »