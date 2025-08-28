8 погибших в результате удара по Киеву – Зеленский призывает мир реагировать

Скриншот с видео

В Киеве продолжается разбор завалов жилого дома, пострадавшего в результате очередного массированного удара российских сил. По словам президента Владимира Зеленского, известно уже о по меньшей мере 8 погибших, среди которых – один ребенок. Десятки людей получили ранения, а под завалами до сих пор могут оставаться пострадавшие

Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале, передает RegioNews.

Глава государства подчеркнул, что эти ракетные и дроновые удары являются жестким ответом России всем, кто призвал к прекращению огня и дипломатии. Президент отметил, что Россия выбирает войну и убийства вместо мира, не боится последствий и пользуется тем, что часть света закрывает глаза на эти преступления.

Зеленский также обратился к Китаю, Венгрии и другим странам с призывом дать оценку этим событиям. Он подчеркнул, что смерть детей должна вызвать сильные эмоции и реакции мирового сообщества.

Президент призвал к новым жестким санкциям против России, подчеркнув, что все возможности для дипломатии сорваны, а агрессор должен нести ответственность за каждый удар и каждый день войны.

"Вечная память всем жертвам России!" – подытожил Зеленский.

Напомним, в ночь на 28 августа столица Украины подверглась очередной массированной воздушной атаке со стороны России. Противник применил широкий арсенал вооружения. Было известно о четырех погибших. В общей сложности зафиксировано более 20 поврежденных локаций.

Кроме того, оккупантиы нанесли удар и по Киевской области. Ранены мужчина и повреждены дома.