Момент удара по жилому дому в Киеве попал на видео

Скриншот с видео

В сети появилось видео момента прилета ракеты по жилому дому в Киеве

Об этом сообщает RegioNews.

По данным КГВА, по состоянию на 08:30 количество пострадавших в результате российской атаки на Киев выросло до 45 человек.

Информация постоянно обновляется.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о восьми погибших и призвал мир отреагировать на атаку России.

Напомним, в ночь на 28 августа столица Украины подверглась очередной массированной воздушной атаке со стороны России. Противник применил широкий арсенал вооружения. Было известно о четырех погибших. В общей сложности зафиксировано более 20 поврежденных локаций.

Кроме того, оккупанты нанесли удар и по Киевской области. Ранены мужчина и повреждены дома.