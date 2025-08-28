Момент удара по жилому дому в Киеве попал на видео
В сети появилось видео момента прилета ракеты по жилому дому в Киеве
Об этом сообщает RegioNews.
По данным КГВА, по состоянию на 08:30 количество пострадавших в результате российской атаки на Киев выросло до 45 человек.
Информация постоянно обновляется.
Ранее Владимир Зеленский сообщил о восьми погибших и призвал мир отреагировать на атаку России.
Напомним, в ночь на 28 августа столица Украины подверглась очередной массированной воздушной атаке со стороны России. Противник применил широкий арсенал вооружения. Было известно о четырех погибших. В общей сложности зафиксировано более 20 поврежденных локаций.
Кроме того, оккупанты нанесли удар и по Киевской области. Ранены мужчина и повреждены дома.
