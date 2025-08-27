Фото: Национальная полиция Украины

Полиция Житомирской области просит очевидцев ДТП предоставить информацию для установления всех обстоятельств аварии, в которой пострадали девять человек

Об этом пишет полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Житомирские правоохранители продолжают устанавливать свидетелей дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали девять человек. Полицейские обращаются ко всем, кто видел или располагает информацией о происшествии, с просьбой дать показания для полного воспроизводства обстоятельств ДТП.

Авария произошла на автодороге Киев-Чоп

Инцидент произошел 22 августа около 10:50 на автодороге Киев-Чоп вблизи села Повчин Житомирского района. На месте столкнулись легковой автомобиль Volvo, за рулем которого находилась 42-летняя киевлянка и микроавтобус Peugeot под управлением 49-летнего жителя Киевской области.

Полиция устанавливает все причины и детали аварии в рамках начатого досудебного расследования. Правоохранители отмечают важность свидетельств очевидцев для выяснения полной картины события.

Всех, кто владеет информацией, которая может помочь следствию, просят обращаться в Главное управление Национальной полиции в Житомирской области по адресу г. Житомир, Старый бульвар, 5/37 или по телефону (0412) 407-431 или 102.

Ранее сообщалось, на автодороге Киев-Сумы-Юнаковка произошло смертельное ДТП с участием легкового авто и микроавтобуса. 58-летняя водитель Ford Fiesta выехала на встречную полосу и столкнулась с Volkswagen Transporter.