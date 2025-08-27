10:23  27 августа
В Винницкой области пограничники задержали креативного нарушителя
07:36  27 августа
До конца года на Запорожье будут работать 24 подземные школы
09:58  27 августа
В Николаевской области мужчина открыл стрельбу из автомата на пляже
27 августа 2025, 18:23

На Житомирщине ищут свидетелей ДТП, в котором травмировалось девять человек

27 августа 2025, 18:23
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Полиция Житомирской области просит очевидцев ДТП предоставить информацию для установления всех обстоятельств аварии, в которой пострадали девять человек

Об этом пишет полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Житомирские правоохранители продолжают устанавливать свидетелей дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали девять человек. Полицейские обращаются ко всем, кто видел или располагает информацией о происшествии, с просьбой дать показания для полного воспроизводства обстоятельств ДТП.

Авария произошла на автодороге Киев-Чоп

Инцидент произошел 22 августа около 10:50 на автодороге Киев-Чоп вблизи села Повчин Житомирского района. На месте столкнулись легковой автомобиль Volvo, за рулем которого находилась 42-летняя киевлянка и микроавтобус Peugeot под управлением 49-летнего жителя Киевской области.

Полиция устанавливает все причины и детали аварии в рамках начатого досудебного расследования. Правоохранители отмечают важность свидетельств очевидцев для выяснения полной картины события.

Всех, кто владеет информацией, которая может помочь следствию, просят обращаться в Главное управление Национальной полиции в Житомирской области по адресу г. Житомир, Старый бульвар, 5/37 или по телефону (0412) 407-431 или 102.

Ранее сообщалось, на автодороге Киев-Сумы-Юнаковка произошло смертельное ДТП с участием легкового авто и микроавтобуса. 58-летняя водитель Ford Fiesta выехала на встречную полосу и столкнулась с Volkswagen Transporter.

27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
