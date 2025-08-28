09:25  28 августа
28 августа 2025, 10:14

В Киеве в результате российского удара повреждено здание миссии ЕС: фото последствий

28 августа 2025, 10:14
Фото: местные СМИ
Удар был нанесен и по дипломатическим учреждениям, что является нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях

Об этом сообщил Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает RegioNews.

Украинская сторона призвала международное сообщество не ограничиваться только заявлениями, а дать четкую оценку действиям России.

Сибига подчеркнул, что российская атака унесла жизни по меньшей мере восьми человек, среди которых был ребенок. Кроме того, повреждены гражданские объекты в Киеве и ряде других городов. В столице разрушен жилой дом, и, по предварительным данным, под завалами могут оставаться люди.

Пострадало здание миссии ЕС

Министр подчеркнул, что атака на дипломатов требует реакции не только от ЕС, но и от всех государств, поддерживающих международное право. Украина заявила о готовности оказать необходимую помощь европейской миссии и призвала к публичному осуждению российских действий.

По словам Сибиги, действия Москвы свидетельствуют об отказе от любых мирных переговоров и дипломатии. Украинская власть настаивает на усилении международных санкций против России и увеличении помощи для укрепления обороноспособности страны.

В Киеве зафиксированы разрушения после обстрела

Как известно, после российской массированной воздушной атаки в столице было перекрыто движение транспорта на нескольких основных магистралях.

Напомним, в ночь на 28 августа столица Украины подверглась очередной атаке со стороны России. Противник применил широкий арсенал вооружения. Было известно о четырех погибших. В общей сложности зафиксировано более 20 поврежденных локаций.

Впоследствии Владимир Зеленский сообщил о восьми погибших и призвал мир отреагировать на атаку России.

Ранее сообщалось, что момент удара по жилому дому в Киеве попал на видео.

