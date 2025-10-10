10:43  10 октября
В Киевской области в пожаре в дачном доме погиб мужчина
08:35  10 октября
Коллапс у метро Киева: частично приостановлено движение поездов, пассажиры застряли на станциях
08:28  10 октября
В Одессе задержали водителя, устроившего стрельбу на Фонтанской дороге
10 октября 2025, 09:47

Учебные заведения Киевщины работают в привычном режиме

10 октября 2025, 09:47
Иллюстративное фото: из открытых источников
Образовательный процесс в Киевской области не остановлен. В тех населенных пунктах Бориспольского и Броварского районов, где из-за вражеской атаки временно отсутствует электроснабжение, школы работают с помощью генераторов

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

По его словам, на базе учебных заведений развернуты пункты несокрушимости, где можно подзарядить устройства, обогреться, воспользоваться запасом воды и укрытиями.

Эти пункты не мешают полноценному образовательному процессу и отзонированы для безопасности учащихся и персонала.

"Работаем слаженно вместе с полицией, спасателями и местными властями. Спасибо всем жителям Киевщины за единство и понимание", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области введены экстренные отключения света. Два района остались без электроснабжения из-за вражеской атаки. Сейчас в области обесточены около 28 000 семей Броварского и Бориспольского районов.

Как известно, в городе Бровары обломки вражеского беспилотника упали на двухэтажное здание минимаркета, вызвав пожар и частичное разрушение сооружения.

