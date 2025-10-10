Киев в транспортном хаосе: цены на такси взлетели на небо

Иллюстративное фото: из открытых источников

Сегодня, 10 октября, из-за перебоев с электроснабжением в столице значительно усложнилось движение общественного транспорта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-каналы.

Некоторые троллейбусные и трамвайные маршруты временно не функционируют, а движение по отдельным отрезкам метро приостановлено.

По сообщениям в социальных сетях маршрутки на левом берегу переполнены настолько, что сесть в них практически невозможно.

Поэтому многие жители Киева вынуждены пользоваться услугами такси, что привело к значительному повышению цен на перевозку.

Напомним, в Киеве из-за технических проблем и сложной ситуации в энергосистеме движение поездов метро частично приостановлено. На станциях образовались большие скопления пассажиров.