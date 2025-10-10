В Броварах обломки вражеского БПЛА упали на минимаркет

Фото: ГСЧС Киевщины

Ночью в Броварах обломки вражеского беспилотника упали на двухэтажное здание минимаркета, вызвав пожар и частичное разрушение сооружения

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые ликвидировали пожар и обеспечили безопасность.

Никто из людей не пострадал.

Правоохранители и аварийные службы продолжают работать на месте, обследуя здание и территорию вокруг для предотвращения дальнейших рисков.

Напомним, в Киевской области введены экстренные отключения света. Два района остались без электроснабжения из-за вражеской атаки. Сейчас в области обесточены около 28 000 семей Броварского и Бориспольского районов.

Ранее сообщалось, что из-за последствий массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины на территории Сумской, Полтавской и Харьковской областей 10 октября введены графики аварийных отключений электроэнергии.