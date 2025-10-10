Заклади освіти Київщини працюють у звичному режимі

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Освітній процес на Київщині не зупинено. У тих населених пунктах Бориспільського та Броварського районів, де через ворожу атаку тимчасово відсутнє електропостачання, школи працюють за допомогою генераторів

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

За його словами, на базі навчальних закладів розгорнуто пункти незламності, де можна підзарядити пристрої, обігрітися, скористатися запасом води та укриттями.

Ці пункти не заважають повноцінному освітньому процесу та відзоновані для безпеки учнів і персоналу.

"Працюємо злагоджено разом з поліцією, рятувальниками та місцевою владою. Дякую всім жителям Київщини за єдність та розуміння", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині введено екстрені відключення світла. Два райони залишилися без електропостачання через ворожу атаку. Наразі в області знеструмлено близько 28 000 родин Броварського та Бориспільського районів.

Як відомо, У місті Бровари уламки ворожого безпілотника впали на двоповерхову будівлю мінімаркету, спричинивши пожежу та часткове руйнування споруди.