10:43  10 жовтня
На Київщині в пожежі в дачному будинку загинув чоловік
08:35  10 жовтня
Колапс у метро Києва: частково призупинено рух поїздів, пасажири застрягли на станціях
08:28  10 жовтня
В Одесі затримали водія, який влаштував стрілянину на Фонтанській дорозі
UA | RU
UA | RU
10 жовтня 2025, 09:47

Заклади освіти Київщини працюють у звичному режимі

10 жовтня 2025, 09:47
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Освітній процес на Київщині не зупинено. У тих населених пунктах Бориспільського та Броварського районів, де через ворожу атаку тимчасово відсутнє електропостачання, школи працюють за допомогою генераторів

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

За його словами, на базі навчальних закладів розгорнуто пункти незламності, де можна підзарядити пристрої, обігрітися, скористатися запасом води та укриттями.

Ці пункти не заважають повноцінному освітньому процесу та відзоновані для безпеки учнів і персоналу.

"Працюємо злагоджено разом з поліцією, рятувальниками та місцевою владою. Дякую всім жителям Київщини за єдність та розуміння", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині введено екстрені відключення світла. Два райони залишилися без електропостачання через ворожу атаку. Наразі в області знеструмлено близько 28 000 родин Броварського та Бориспільського районів.

Як відомо, У місті Бровари уламки ворожого безпілотника впали на двоповерхову будівлю мінімаркету, спричинивши пожежу та часткове руйнування споруди.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область російська армія обстріли відключення світла школи діти навчальний процес
У Чорноморську на Одещині відновили електропостачання після російської атаки
10 жовтня 2025, 09:55
Росія масовано атакувала енергетику України: в низці областей – аварійні відключення
10 жовтня 2025, 09:31
Київ у транспортному хаосі: ціни на таксі злетіли до небес
10 жовтня 2025, 09:22
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
У Міненерго заявили, що через нічні удари по енергосистемі графіків відключень не уникнути
10 жовтня 2025, 12:55
На Черкащині військовий вбив 2-річного сина співмешканки
10 жовтня 2025, 12:45
Підпільне виробництво рідин для вейпів на Київщині: організатор постане перед судом
10 жовтня 2025, 12:39
Жительку Донеччини засудили за державну зраду: за її допомоги росіяни вбили людину
10 жовтня 2025, 12:20
На Одещині прикордонники затримали водія авто та мотоцикліста, які супроводжували порушників до Молдови
10 жовтня 2025, 12:12
На Полтавщині зіткнулися два легковики: серед трьох постраждалих – 17-річний водій
10 жовтня 2025, 12:09
На Київщині знайшли дворічного хлопчика, який загубився в лісі
10 жовтня 2025, 11:47
Три роки у полоні РФ, і тепер – загибель сина: подробиці трагедії у Запоріжжі
10 жовтня 2025, 11:45
На Сумщині вводять додаткові аварійні відключення електроенергії
10 жовтня 2025, 11:39
Труїли дітей: на Тернопільщині викрили масштабну наркомережу
10 жовтня 2025, 11:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »