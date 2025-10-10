10:43  10 октября
В Киевской области в пожаре в дачном доме погиб мужчина
08:35  10 октября
Коллапс у метро Киева: частично приостановлено движение поездов, пассажиры застряли на станциях
08:28  10 октября
В Одессе задержали водителя, устроившего стрельбу на Фонтанской дороге
10 октября 2025, 09:55

В Черноморске Одесской области возобновили электроснабжение после российской атаки

10 октября 2025, 09:55
Иллюстративное фото: pixabay
По состоянию на утро 10 октября в городе Черноморске Одесской области возобновили электроснабжение после российского обстрела 9 октября

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

"По состоянию на 7:30 электроснабжение в г. Черноморске возобновлено.
Критическая инфраструктура работает в штатном режиме, – говорится в сообщении.

Напомним, ночью 9 октября россияне нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. Без электроснабжения осталась Черноморская громада.

09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
В Киеве и регионах усилено патрулирование после массированной атаки РФ
10 октября 2025, 10:57
На Полтавщине обезвредили боевую часть вражеского ударного дрона
10 октября 2025, 10:56
В Киевской области в пожаре в дачном доме погиб мужчина
10 октября 2025, 10:43
Смертельное ДТП на Днепропетровщине: фура влетела в легковушку
10 октября 2025, 10:40
ГСЧС ликвидирует последствия обстрелов в 8 регионах и столице
10 октября 2025, 10:38
В Полтавской области судили военного, который трижды убегал со службы
10 октября 2025, 10:20
Количество пострадавших в результате атак на Черкасщину возросло: среди них – ребенок
10 октября 2025, 10:11
Ночной обстрел Запорожья: количество пострадавших возросло
10 октября 2025, 09:52
Учебные заведения Киевщины работают в привычном режиме
10 октября 2025, 09:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
