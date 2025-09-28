В столице показали Институт кардиологии после удара РФ

Фото: ГСЧС Киева

В результате российской атаки на Киев получил повреждения Институт кардиологии в Соломенском районе Киева

Об этом сообщили в ГСЧС Киева, передает RegioNews.

Отмечается, что на месте спасатели обнаружили тела двоих погибших.

Так выглядит сейчас Институт кардиологии.

Напомним, в ночь на 28 сентября российская армия массированно атаковала Украину дронами. Одной из целей обстрела были Киев и Киевская область. В столице в результате обстрела повреждены жилые и нежилые объекты в нескольких районах. Известно о 4 погибших , среди них – 12-летняя девочка.

По данным Киевской ОВА, в результате вражеской атаки в области пострадали 27 человек. В Бучанском районе – 17 человек, в Фастовском – 7, а в Белоцерковском – 3.

Как сообщил Владимир Зеленский, РФ запустила около 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в том числе "кинжалы".