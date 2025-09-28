12:24  28 вересня
У Львові зіткнулися два авто: травмовані водій і пасажирка
11:29  28 вересня
У столиці показали Інститут кардіології після удару РФ
09:33  28 вересня
У Києві після нічної атаки на дорогах лежать уламки ракет
28 вересня 2025, 13:32

ЖК "Львівський" під Києвом: перші хвилини після удару РФ – дивом вижили троє дітей

28 вересня 2025, 13:32
Фото: ДСНС Київщини
Читайте также
У Петропавлівській Борщагівці мешканець житлового комплексу "Львівський"оприлюднив кадри, зняті одразу після нічної атаки росіян

Про це інформує RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Внаслідок атаки верхній поверх будинку було майже повністю зруйновано.

У цей момент в будівлі троє дітей – вони дивом залишилися живі.

Як відомо, житловий комплекс "Львівський" став епіцентром трагедії в Борщагівській громаді. Великі пошкодження отримали будівлі комплексу, що призвело до поранення 17 людей.

Нагадаємо, за оновленими даними, під час масованого обстрілу Київщини постраждали 31 людина, серед них троє дітей.

Раніше повідомлялося, що вночі 28 вересня російські війська завдали потужного удару по Борщагівці – передмістю Києва. За словами очевидців, після вибухів тут виникли масштабні пожежі, а одна з вулиць майже повністю зруйнована.

