В Киеве после ночной атаки на дорогах лежат обломки ракет

Фото: соцсети

После ночных обстрелов Киева на дорогах города остались обломки ракет. Очевидцы сообщают, что они лежат прямо посреди проезжей части

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

Известно, что экстренные службы уже работают над ликвидацией последствий.

Полиция перекрывает участки с опасными обломками, спасатели утилизируют остатки взрывоопасных предметов.

КГВА призывает киевлян быть осторожными и не приближаться к обломкам.

Напомним, в ночь на 28 сентября российская армия массированно атаковала Украину дронами. Одной из целей обстрелов был Киев и Киевская область. В столице в результате обстрела повреждены жилые и нежилые объекты в нескольких районах. Предварительно известно о 3 погибших, среди них – 12-летняя девочка.