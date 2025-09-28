В Киеве после ночной атаки на дорогах лежат обломки ракет
После ночных обстрелов Киева на дорогах города остались обломки ракет. Очевидцы сообщают, что они лежат прямо посреди проезжей части
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграмм-каналы.
Известно, что экстренные службы уже работают над ликвидацией последствий.
Полиция перекрывает участки с опасными обломками, спасатели утилизируют остатки взрывоопасных предметов.
КГВА призывает киевлян быть осторожными и не приближаться к обломкам.
Напомним, в ночь на 28 сентября российская армия массированно атаковала Украину дронами. Одной из целей обстрелов был Киев и Киевская область. В столице в результате обстрела повреждены жилые и нежилые объекты в нескольких районах. Предварительно известно о 3 погибших, среди них – 12-летняя девочка.
