18:30  22 сентября
В Запорожье охранник детского сада работал на россиян
18:29  22 сентября
На Прикарпатье мужчина убил знакомого топором
14:55  22 сентября
Чтобы сын сбежал за границу: в Киеве врачи поставили женщине "диагноз на заказ"
22 сентября 2025, 15:50

На Киевщине не достроили модульные дома: куда исчезли 4 млн грн благотворительных средств

22 сентября 2025, 15:50
Фото: Прокуратура Украины
Прокуроры сообщили о подозрении директору частного общества, которое должно было строить модульные дома в селе Мощун на Киевщине для людей, лишившихся жилья из-за разрушений в результате военных действий РФ

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, благотворительный фонд в 2022 году заказал и полностью оплатил изготовление и установку 10 модульных домов на сумму 10,4 млн. грн. Однако частное общество установило только три дома, а остальные обязательства не выполнило.

Установлено, что из-за действий директора организации нанесено почти 4 млн грн ущерба.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение чужого имущества в особо крупном размере).

Справка: Мощун – село в Киевской области, которое потерпело значительные разрушения во время полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

Интенсивные обстрелы и боевые действия привели к уничтожению или серьезному повреждению многих жилых домов, оставив местных жителей без крова.

Значительная часть жителей была вынуждена покинуть свои дома и эвакуироваться. Таким образом, Мощун стал одним из символов разрушений гражданской инфраструктуры, которые подверглась Киевщине в результате войны.

Напомним, в Киевской области правоохранители разоблачили директоров учебных заведений, которые причастны к растрате более 10 млн грн при закупке бетонных укрытий для школ. По данным Нацполиции, по делу подозревают пять человек.

Читайте также: "Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне

Киевская область Мощун село модульные дома подозрение
19 сентября 2025
07 августа 2025
