На Київщині не добудували модульні будинки: куди зникли 4 млн грн благодійних коштів

Фото: Прокуратура України

Прокурори повідомили про підозру директору приватного товариства, яке мало будувати модульні будинки у селі Мощун на Київщині для людей, що втратили житло через руйнування внаслідок воєнних дій РФ

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, благодійний фонд у 2022 році замовив та повністю оплатив виготовлення та встановлення 10 модульних будинків на суму 10,4 млн грн. Проте приватне товариство встановило лише три будинки, а решту зобов'язань не виконало.

Встановлено, що через дії директора організації завдано майже 4 млн грн збитків.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна в особливо великому розмірі).



Довідка: Мощун – село в Київській області, яке зазнало значних руйнувань під час повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

Інтенсивні обстріли та бойові дії призвели до знищення або серйозного пошкодження багатьох житлових будинків, залишивши місцевих мешканців без даху над головою.

Значна частина жителів була змушена покинути свої домівки і евакуюватися. Таким чином, Мощун став одним із символів руйнувань цивільної інфраструктури, яких зазнала Київщина внаслідок війни.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці викрили директорів навчальних закладів, які причетні до розтрати понад 10 млн грн під час закупівлі бетонних укриттів для шкіл. За даними Нацполіції, у справі підозрюють п'ятьох осіб.

Читайте також: "Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні