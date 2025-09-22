14:55  22 вересня
Щоб син втік за кордон: у Києві лікарі поставили жінці "діагноз на замовлення"
13:39  22 вересня
$10 тис. за церковну "посаду": на Волині священник обіцяв уникнути мобілізації
12:15  22 вересня
Хасиди вже зібрались в Умані: що там відбувається
UA | RU
22 вересня 2025, 15:50

На Київщині не добудували модульні будинки: куди зникли 4 млн грн благодійних коштів

22 вересня 2025, 15:50
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

Прокурори повідомили про підозру директору приватного товариства, яке мало будувати модульні будинки у селі Мощун на Київщині для людей, що втратили житло через руйнування внаслідок воєнних дій РФ

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, благодійний фонд у 2022 році замовив та повністю оплатив виготовлення та встановлення 10 модульних будинків на суму 10,4 млн грн. Проте приватне товариство встановило лише три будинки, а решту зобов'язань не виконало.

Встановлено, що через дії директора організації завдано майже 4 млн грн збитків.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна в особливо великому розмірі).

Довідка: Мощун – село в Київській області, яке зазнало значних руйнувань під час повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

Інтенсивні обстріли та бойові дії призвели до знищення або серйозного пошкодження багатьох житлових будинків, залишивши місцевих мешканців без даху над головою.

Значна частина жителів була змушена покинути свої домівки і евакуюватися. Таким чином, Мощун став одним із символів руйнувань цивільної інфраструктури, яких зазнала Київщина внаслідок війни.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці викрили директорів навчальних закладів, які причетні до розтрати понад 10 млн грн під час закупівлі бетонних укриттів для шкіл. За даними Нацполіції, у справі підозрюють п'ятьох осіб.

Читайте також: "Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні

Київська область Мощун село модульні будинки підозра
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
07 серпня 2025
