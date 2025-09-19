"Похоронил" мать ради денег: в Киеве мошеннику сообщили о подозрении

Фото: Национальная полиция

В Голосеевском районе Киева правоохранители разоблачили 26-летнего мужчину, который в течение пяти месяцев обманывал свою бывшую сожительницу, придумывая историю о тяжелой болезни своей матери, чтобы получить от нее деньги

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

По словам потерпевшей, 23-летней жительницы Киева, злоумышленник взял у нее около 160 000 гривен на лечение и похороны матери, а после получения денег еще и похитил у нее фотоаппарат и две пары наушников, после чего сбежал в другую область.

Полиция разыскала фигуранта на территории Херсонской области. Как выяснилось, он уже не раз привлекался к уголовной ответственности за кражи и мошенничество.

Следователи Голосеевской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении. За совершенное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители разоблачили преступную деятельность известного в Тернополе местного адвоката и его сообщника, которые обманули трех жителей города на миллионы гривен. По данным полиции, злоумышленники проверяли аферы с приватизацией жилья и присваивали средства клиентов.