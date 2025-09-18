Завершено расследование в отношении бывшего руководителя Одесского ТЦК: в чем его подозревают

Фото: Офис Генпрокурора

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Ему инкриминируется препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, подделка официальных и использование фальшивых документов.

Следствие выяснило, что подозреваемый вместе с другими лицами организовал внесение ложной информации в официальные документы о якобы полученной им травме в здании Одесской военно-гражданской администрации, связанной с защитой Украины. На основе этой информации были сделаны фальшивые приказы и справка о травме.

В результате этого ему необоснованно начислили дополнительное вознаграждение общей суммой 250 тысяч гривен.

Кроме того, бывший чиновник получил 5 месяцев отпуска для лечения, которые частично использовал для отдыха за границей и покупки недвижимости в одной из стран Европейского союза.

Фигуранту светит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Государственное бюро расследований также сообщило, что суд передал в управление АРМА элитную недвижимость и транспортные средства, принадлежавшие родственникам бывшего военного комиссара.

В частности, в управление перешло здание площадью 857 квадратных метров, оценено в 4 миллиона евро, и офис площадью 223,9 квадратных метров, который имеет стоимость 510 тысяч евро. Оба объекта расположены в испанском курортном городе Марбелья и ранее принадлежали матери и жене эксвоенкома.

Кроме того, АРМА получила три автомобиля премиум-класса. Это MERCEDES-BENZ EQV стоимостью 2,9 миллиона гривен, Mercedes-Benz G 63 AMG ценой 8,4 миллиона гривен и Toyota Land Cruiser 200 за 3 миллиона гривен. Данные транспортные средства находились в собственности жены, матери и тещи бывшего военнослужащего.

Напомним, летом в Одесской области полиция и СБУ задержали исполняющего обязанности начальника районного ТЦК и СП за вымогательство и получение неправомерной выгоды. От военнообязанного, нарушившего правила военного учета, злоумышленник требовал 1500 долларов за снятие с базы розыска.