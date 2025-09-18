11:50  18 сентября
В Луцке мужчина бросил взрывчатку в общественном месте
10:46  18 сентября
В Одесской области пьяный водитель сбил двух пешеходов
00:30  18 сентября
Ведущий Алексей Суханов признался, что у него есть любимый человек
UA | RU
UA | RU
18 сентября 2025, 12:28

Завершено расследование в отношении бывшего руководителя Одесского ТЦК: в чем его подозревают

18 сентября 2025, 12:28
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генпрокурора
Читайте також
українською мовою

Под процессуальным надзором прокуроров Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование бывшего руководителя Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Ему инкриминируется препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, подделка официальных и использование фальшивых документов.

Следствие выяснило, что подозреваемый вместе с другими лицами организовал внесение ложной информации в официальные документы о якобы полученной им травме в здании Одесской военно-гражданской администрации, связанной с защитой Украины. На основе этой информации были сделаны фальшивые приказы и справка о травме.

В результате этого ему необоснованно начислили дополнительное вознаграждение общей суммой 250 тысяч гривен.

Кроме того, бывший чиновник получил 5 месяцев отпуска для лечения, которые частично использовал для отдыха за границей и покупки недвижимости в одной из стран Европейского союза.

Фигуранту светит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Государственное бюро расследований также сообщило, что суд передал в управление АРМА элитную недвижимость и транспортные средства, принадлежавшие родственникам бывшего военного комиссара.

В частности, в управление перешло здание площадью 857 квадратных метров, оценено в 4 миллиона евро, и офис площадью 223,9 квадратных метров, который имеет стоимость 510 тысяч евро. Оба объекта расположены в испанском курортном городе Марбелья и ранее принадлежали матери и жене эксвоенкома.

Кроме того, АРМА получила три автомобиля премиум-класса. Это MERCEDES-BENZ EQV стоимостью 2,9 миллиона гривен, Mercedes-Benz G 63 AMG ценой 8,4 миллиона гривен и Toyota Land Cruiser 200 за 3 миллиона гривен. Данные транспортные средства находились в собственности жены, матери и тещи бывшего военнослужащего.

Напомним, летом в Одесской области полиция и СБУ задержали исполняющего обязанности начальника районного ТЦК и СП за вымогательство и получение неправомерной выгоды. От военнообязанного, нарушившего правила военного учета, злоумышленник требовал 1500 долларов за снятие с базы розыска.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Офис генпрокурора ГБР Одесса подозрение Недвижимость подделка руководитель ТЦК документы элитная иномарка
В Харькове разоблачили чиновников ВВК, которые за взятки "переводили" военных в тыл
18 сентября 2025, 07:09
В Киевской области военные организовали схему продажи армейского горючего
17 сентября 2025, 09:30
В Николаевской области задержали правоохранителя, который за $2000 "освобождал" военнообязанных с ТЦК
16 сентября 2025, 14:38
Все новости »
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
Звание Героя Украины для Андрея Парубия: Рада поддержала обращение к Зеленскому
18 сентября 2025, 12:46
На Полтавщине легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево: есть пострадавший
18 сентября 2025, 12:13
Дроны атаковали завод "Газпрома" в Башкортостане: вспыхнул масштабный пожар
18 сентября 2025, 11:57
В Луцке мужчина бросил взрывчатку в общественном месте
18 сентября 2025, 11:50
Предприниматели Харьковщины могут получить гранты на развитие
18 сентября 2025, 11:46
В Шевченковском районе Харькова горела квартира: есть погибший
18 сентября 2025, 11:31
Август стал рекордным по количеству попыток незаконного пересечения границы – ГПСУ
18 сентября 2025, 11:23
Аналитики фиксируют продвижение российских оккупантов на Запорожье и Харьковщине
18 сентября 2025, 11:14
Фортификации по-украински: миллиарды потратили, оборону не построили
18 сентября 2025, 10:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »