Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители разоблачили международную группу, которая заставляла иностранцев работать в Украине под угрозой лишения свободы и обманом

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Полиция разоблачила международную группу, причастную к торговле людьми и незаконной легализации иностранцев в Украине. Оперативники Департамента миграционной полиции совместно с киберполицией и следователями следственного управления полиции в Киевской области установили, что организацией преступной схемы руководил 51-летний гражданин Китая, имеющий вид на временное проживание в Украине. В группу также входили еще двое китайцев, гражданка Таиланда и пятеро украинцев.

Организатор и сообщники получили подозрения и содержатся под арестом

Согласно данным правоохранителей, организаторы через своих иностранных подельников завербовали 13 граждан Узбекистана в возрасте от 22 до 42 лет. Потерпевшим обещали высокие заработки. По прибытии в Украину иностранцев незаконно удерживали на одном из агропредприятий и принуждали выполнять сельскохозяйственные работы. Условия труда и проживания были жесткими, а передвижения ограничивали. Паспортные документы у потерпевших изъяли, что не позволяло им покидать территорию предприятия, а обещанные зарплаты не выплачивали.

Полиция произвела задержание участников группы

Правоохранители задержали организатора, его основную сообщницу и еще двух участников группы в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Всем задержанным сообщено о подозрении. Следователи обратились в суд с ходатайством о содержании под арестом без возможности внесения залога.

