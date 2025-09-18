13:27  18 сентября
Вместо Петра I – боевой вертолет Ми-2: в Полтаве открыли новую экспозицию
В Луцке мужчина бросил взрывчатку в общественном месте
В Одесской области пьяный водитель сбил двух пешеходов
18 сентября 2025, 17:40

В Киевской области разоблачили факт торговли людьми на агропредприятии: к работе принуждали 13 иностранцев

18 сентября 2025, 17:40
Фото: Национальная полиция Украины
Правоохранители разоблачили международную группу, которая заставляла иностранцев работать в Украине под угрозой лишения свободы и обманом

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Полиция разоблачила международную группу, причастную к торговле людьми и незаконной легализации иностранцев в Украине. Оперативники Департамента миграционной полиции совместно с киберполицией и следователями следственного управления полиции в Киевской области установили, что организацией преступной схемы руководил 51-летний гражданин Китая, имеющий вид на временное проживание в Украине. В группу также входили еще двое китайцев, гражданка Таиланда и пятеро украинцев.

Организатор и сообщники получили подозрения и содержатся под арестом

Согласно данным правоохранителей, организаторы через своих иностранных подельников завербовали 13 граждан Узбекистана в возрасте от 22 до 42 лет. Потерпевшим обещали высокие заработки. По прибытии в Украину иностранцев незаконно удерживали на одном из агропредприятий и принуждали выполнять сельскохозяйственные работы. Условия труда и проживания были жесткими, а передвижения ограничивали. Паспортные документы у потерпевших изъяли, что не позволяло им покидать территорию предприятия, а обещанные зарплаты не выплачивали.

Полиция произвела задержание участников группы

Правоохранители задержали организатора, его основную сообщницу и еще двух участников группы в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Всем задержанным сообщено о подозрении. Следователи обратились в суд с ходатайством о содержании под арестом без возможности внесения залога.

Напомним, в Закарпатье полиция завершила расследование дела против 23-летней женщины, которая вербовала украинок для сексуального рабства за границей.

