14:28  01 сентября
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
13:34  01 сентября
На Житомирщине разоблачили группу, которая требовала деньги у TikTok-блоггеров
09:57  01 сентября
В лицее на Днепропетровщине создали джинсовый класс
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2025, 16:39

В Киевской области разоблачена схема растраты более 10 млн грн при закупке школьных укрытий

01 сентября 2025, 16:39
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили директоров учебных заведений, причастных к растрате более 10 млн грн при закупке бетонных укрытий для школ

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Деньги выделялись в рамках государственной программы по обустройству учебных учреждений защитными сооружениями гражданской защиты. Сумма ущерба рассчитана по двум объектам, где укрытия не соответствовали установленным стандартам.

Согласно данным Нацполиции, по делу подозревают пять человек. Среди них – руководители и работники коммерческих компаний, а также чиновник городского совета. Установлено, что к схеме причастен директор компании по производству и продаже бетона, который привлек соучастников из нескольких предприятий. Представители органов местного самоуправления и учебных заведений способствовали выигрышу тендеров и подписывали документы, зная о недостатках укрытий.

Продолжаются следственные действия в отношении подозреваемых

В ходе проверок правоохранители зафиксировали нарушения Государственных строительных норм и ДСТУ. В частности, защитные сооружения не соответствовали заявленным характеристикам, контрольные испытания перед монтажом не проводились, а выводы основывались только на теоретических расчетах. Кроме того, тендерная документация содержала нормы ДБН, которые на момент заключения договоров уже не действовали, а для сокрытия нарушений в документы внесли фиктивные данные.

Двум директорам учебных заведений сообщено о подозрении по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Санкция статьи предусматривает до 6 лет заключения с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет и штраф.

Ранее сообщалось, в Кривом Роге бездомные захватили модульное укрытие возле супермаркета. Внутри все обустроили вещами, на стенах появились надписи и рисунки, а укрытие фактически превратилось в жилье.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область растрата бюджетные деньги школы укрытия деньги
На Киевщине мужчина гулял с гранатой – дома хранил самодельное оружие
01 сентября 2025, 15:47
$30 тысяч за молчание: в Киеве задержали злоумышленника, угрожавшего бизнесмену
01 сентября 2025, 11:13
Количество первоклассников в Украине сократилось на 62 тысячи
01 сентября 2025, 10:59
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
В Одесской области военнообязанного мужчину пытались вывезти в Молдову, спрятав в грузовике с напитками
01 сентября 2025, 16:59
Армия РФ увеличила количество ударов КАБами по Украине
01 сентября 2025, 16:58
Вся работа ТЦК – под запись: Минобороны вводит боди-камеры
01 сентября 2025, 16:29
Отсрочка от мобилизации не будет действовать для студентов, вышедших за рамки академической программы
01 сентября 2025, 16:22
Россияне атаковали работников ДТЭК на Днепропетровщине
01 сентября 2025, 16:19
В столице погиб мужчина, получивший удар током на крыше электропоезда
01 сентября 2025, 16:01
На Киевщине мужчина гулял с гранатой – дома хранил самодельное оружие
01 сентября 2025, 15:47
Уровень доверия украинцев к процессам восстановления растет, но пока без существенного прорыва – исследование
01 сентября 2025, 15:38
Исследование показало, как часто украинцы покупают новые смартфоны
01 сентября 2025, 15:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »