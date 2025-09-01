Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители разоблачили директоров учебных заведений, причастных к растрате более 10 млн грн при закупке бетонных укрытий для школ

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Деньги выделялись в рамках государственной программы по обустройству учебных учреждений защитными сооружениями гражданской защиты. Сумма ущерба рассчитана по двум объектам, где укрытия не соответствовали установленным стандартам.

Согласно данным Нацполиции, по делу подозревают пять человек. Среди них – руководители и работники коммерческих компаний, а также чиновник городского совета. Установлено, что к схеме причастен директор компании по производству и продаже бетона, который привлек соучастников из нескольких предприятий. Представители органов местного самоуправления и учебных заведений способствовали выигрышу тендеров и подписывали документы, зная о недостатках укрытий.

Продолжаются следственные действия в отношении подозреваемых

В ходе проверок правоохранители зафиксировали нарушения Государственных строительных норм и ДСТУ. В частности, защитные сооружения не соответствовали заявленным характеристикам, контрольные испытания перед монтажом не проводились, а выводы основывались только на теоретических расчетах. Кроме того, тендерная документация содержала нормы ДБН, которые на момент заключения договоров уже не действовали, а для сокрытия нарушений в документы внесли фиктивные данные.

Двум директорам учебных заведений сообщено о подозрении по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Санкция статьи предусматривает до 6 лет заключения с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет и штраф.

