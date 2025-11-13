Стрельба в Киеве: полиция проверяет сообщения о нападении на женщину

Иллюстративное фото: из открытых источников

Правоохранители Киева проверяют сообщения, что в Святошинском районе якобы произошло вооруженное нападение на женщину со стрельбой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на столичную полицию.

Пока до правоохранителей официальных обращений по этому событию не поступало.

По указанному факту проводится проверка, чтобы установить достоверность информации и обстоятельства происшествия.

Ранее в Telegram-каналах было распространено сообщение, что в Святошинском районе вооруженный мужчина пытался подрезать девушку и стрелял. По словам очевидцев, мужчину видели в черной одежде, маске, он низкого роста и имел при себе нож и пистолет.

Как известно, недавно столичные телеграмм-каналы массово распространяли информацию о якобы нападавшем на женщин в Оболонском районе "маньяке с молотком". Однако эти данные оказались фейковыми и не получили подтверждения.

