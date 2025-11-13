09:56  13 ноября
В Черниговской области задержали 18-летнего юношу за изнасилование 13-летней девочки
07:43  13 ноября
Стрельба в Киеве: полиция проверяет сообщения о нападении на женщину
08:25  13 ноября
На Ровенщине с начала года – 3199 ДТП: 95 погибших и сотни травмированных
13 ноября 2025, 07:43

Стрельба в Киеве: полиция проверяет сообщения о нападении на женщину

13 ноября 2025, 07:43
Иллюстративное фото: из открытых источников
Правоохранители Киева проверяют сообщения, что в Святошинском районе якобы произошло вооруженное нападение на женщину со стрельбой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на столичную полицию.

Пока до правоохранителей официальных обращений по этому событию не поступало.

По указанному факту проводится проверка, чтобы установить достоверность информации и обстоятельства происшествия.

Ранее в Telegram-каналах было распространено сообщение, что в Святошинском районе вооруженный мужчина пытался подрезать девушку и стрелял. По словам очевидцев, мужчину видели в черной одежде, маске, он низкого роста и имел при себе нож и пистолет.

Как известно, недавно столичные телеграмм-каналы массово распространяли информацию о якобы нападавшем на женщин в Оболонском районе "маньяке с молотком". Однако эти данные оказались фейковыми и не получили подтверждения.

Напомним, в Киеве 22-летний парень изнасиловал 11-летнюю девочку. Злоумышленник познакомился со школьницей в соцсети и после двух недель переписки пригласил ее на встречу, во время которой изнасиловал.

Киев полиция женщина нападение Святошинский район проверка стрельба
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
