В Киевской области полицейские спасли женщину, которая хотела прыгнуть с водонапорной башни
Происшествие случилось в селе Чубинское Бориспольского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что его 40-летняя знакомая поднялась на водонапорную башню и намерена покончить с жизнью.
На месте полицейские обнаружили женщину на верхушке башни и начали ее успокаивать и убеждать не совершать непоправимого. Пока один из инспекторов вел переговоры, другой поднялся по лестнице и осторожно приблизился к женщине. Благодаря слаженным действиям правоохранителей ее удалось снять с башни и предотвратить трагедию.
Напомним, в Тернопольской области многодетный отец взорвал себя гранатой после ссоры с супругой. В момент взрыва в доме находилась женщина и четверо несовершеннолетних детей. Они не пострадали.