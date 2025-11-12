Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что его 40-летняя знакомая поднялась на водонапорную башню и намерена покончить с жизнью.

На месте полицейские обнаружили женщину на верхушке башни и начали ее успокаивать и убеждать не совершать непоправимого. Пока один из инспекторов вел переговоры, другой поднялся по лестнице и осторожно приблизился к женщине. Благодаря слаженным действиям правоохранителей ее удалось снять с башни и предотвратить трагедию.

Напомним, в Тернопольской области многодетный отец взорвал себя гранатой после ссоры с супругой. В момент взрыва в доме находилась женщина и четверо несовершеннолетних детей. Они не пострадали.