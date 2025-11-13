Стрілянина у Києві: поліція перевіряє повідомлення про напад на жінку

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці Києва перевіряють повідомлення, що у Святошинському районі нібито стався озброєний напад на жінку зі стріляниною

Про це інформує RegioNews із посиланням на столичну поліцію.

Наразі до правоохоронців офіційних звернень щодо цієї події не надходило.

За вказаним фактом проводиться перевірка, щоб встановити достовірність інформації та всі обставини події.

Раніше у Telegram-каналах поширили повідомлення, що у Святошинському районі озброєний чоловік намагався підрізати дівчину та стріляв. За словами очевидців, чоловіка бачили у чорному одязі, масці, він низького зросту та мав при собі ніж і пістолет.

Як відомо, нещодавно столичні телеграм-канали масово поширювали інформацію про "маніяка із молотком", який нібито нападав на жінок в Оболонському районі. Проте ці дані виявились фейковими і не отримали жодного підтвердження.

Нагадаємо, у Києві 22-річний молодик зґвалтував 11-річну дівчинку. Зловмисник познайомився зі школяркою у соцмережі та після двох тижнів переписки запросив її на зустріч, під час якої зґвалтував.