В Киеве ходят слухи о маньяке на Оболони: что говорят в полиции

В столице активно обсуждают появление якобы маньяка, действующего на Оболони. В соцсетях появляются сообщения с описанием его действий: мол, он нападает на женщин в парке и бьет их молотком по голове

Подробные "свидетельства" пользователей соцсетей активно распространяются, что вызывает беспокойство среди местных жителей, передает RegioNews.

Однако в отделе коммуникаций Главного управления полиции города Киева журналистам КИЕВ24 сообщили, что данная информация не соответствует действительности.

Полиция призывает граждан не распространять непроверенные слухи и пользоваться только официальными источниками информации.

Правоохранители напоминают, что в случае каких-либо реальных угроз или правонарушений следует безотлагательно уведомлять полицию по номеру 102.

Напомним, ранее на Днепропетровщине задержали мужчину, который на лестничной площадке многоэтажки убил соседского ребенка. Злоумышленник уже был ранее судим.