16:48  03 ноября
Во Львове дотла сгорел трамвай: видео инцидента
14:09  03 ноября
Погода в Украине резко изменится
13:47  03 ноября
На Закарпатье в горах нашли тела двух туристов из Винницкой области
UA | RU
UA | RU
03 ноября 2025, 21:56

В Киеве ходят слухи о маньяке на Оболони: что говорят в полиции

03 ноября 2025, 21:56
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В столице активно обсуждают появление якобы маньяка, действующего на Оболони. В соцсетях появляются сообщения с описанием его действий: мол, он нападает на женщин в парке и бьет их молотком по голове

Подробные "свидетельства" пользователей соцсетей активно распространяются, что вызывает беспокойство среди местных жителей, передает RegioNews.

Однако в отделе коммуникаций Главного управления полиции города Киева журналистам КИЕВ24 сообщили, что данная информация не соответствует действительности.

Полиция призывает граждан не распространять непроверенные слухи и пользоваться только официальными источниками информации.

Правоохранители напоминают, что в случае каких-либо реальных угроз или правонарушений следует безотлагательно уведомлять полицию по номеру 102.

Напомним, ранее на Днепропетровщине задержали мужчину, который на лестничной площадке многоэтажки убил соседского ребенка. Злоумышленник уже был ранее судим.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев маньяк
В Киеве и регионах третий раз за день объявили тревогу из-за баллистики
03 ноября 2025, 19:09
В Киеве главная бухгалтерша компании присвоила более 8,5 млн гривен и купила себе квартиру
03 ноября 2025, 12:45
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Покровске продолжается совместная операция ГУР и ВСУ: локальное контрнаступление дает результаты
03 ноября 2025, 22:59
На Черниговщине два фермера погибли из-за детонации российского БПЛА
03 ноября 2025, 22:39
В США из-за бюджетного кризиса могут закрыть авиасообщение, — Bloomberg
03 ноября 2025, 22:24
Зеленский анонсировал новые контракты для военных
03 ноября 2025, 22:12
Хотел проверить службы: в Ровно мужчина "заминировал" кинодворец: что известно
03 ноября 2025, 21:50
Совершал теракт по заказу РФ и пострадал сам: на Днепропетровщине судили агента РФ
03 ноября 2025, 21:35
В России арестовали женщину по подозрению в торговле детьми, похищенными из Мариуполя
03 ноября 2025, 21:30
В октябре ДТЭК вернул свет почти 3 миллионам семей
03 ноября 2025, 20:49
Постоянное "залипание" в TikTok и Reels назвали новым признаком бедности
03 ноября 2025, 20:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Пекар
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »