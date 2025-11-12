Иллюстративное фото: из открытых источников

Злоумышленник познакомился со школьницей в соцсети и после двух недель переписки пригласил ее на встречу, во время которой изнасиловал

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В полицию поступило сообщение от женщины о том, что неизвестный совершил сексуальное насилие в отношении ее дочери.

Полицейские разыскали злоумышленника – им оказался 22-летний уроженец г. Сумы, который сейчас проживает в Киеве. Его задержали.

Правоохранители установили, что парень познакомился с 11-летней школьницей в соцсети и в течение двух недель вел с ней переписку. Он подыскивал общие темы для разговоров с девочкой, чтобы войти к ней в доверие, после чего пригласил ее на встречу в заброшенном здании, где впоследствии изнасиловал.

В дальнейшем, во избежание ответственности, обидчик удалил из телефона ребенка историю переписки, а также свой контакт.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 4 ст. 152 УК Украины (изнасилование лица, не достигшее четырнадцати лет). Его взяли под стражу. Парню грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что столичный тренер по джиу-джитсу, подозреваемый в изнасиловании 11-летней воспитанницы, может быть причастен к другим случаям насилия.