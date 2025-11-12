В Киевской области подросток напал на прохожего и ударил ножом
В Вышгороде подозрение получил 17-летний подросток. Он ранил прохожего
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Инцидент произошел в Вышгороде на одной из улиц между жилыми домами. Там компания ребят распивала алкогольные напитки, громко слушала музыку. Двое прохожих сделали замечание. Впоследствии между фигурантом и последними произошла ссора, которая переросла в драку.
17-летний подросток одного мужчину избил, а другого ударил ножом. Правоохранители сообщили ему о подозрении.
Напомним, правоохранители завершили расследование двойного убийства в Житомире, где в конце июня во время застолья 45-летний мужчина жестоко убил двух женщин – 54-летнюю хозяйку квартиры и ее 30-летнюю знакомую.
11 ноября 2025
