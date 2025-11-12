Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в Вышгороде на одной из улиц между жилыми домами. Там компания ребят распивала алкогольные напитки, громко слушала музыку. Двое прохожих сделали замечание. Впоследствии между фигурантом и последними произошла ссора, которая переросла в драку.

17-летний подросток одного мужчину избил, а другого ударил ножом. Правоохранители сообщили ему о подозрении.

