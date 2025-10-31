Взрыв в сортировочном центре "Укрпочты": полиция задержала отправителя

Фото: Национальная полиция

В Киеве правоохранители задержали 40-летнего жителя Тернополя, причастного к взрыву на сортировочном центре "Укрпочты" в Соломенском районе

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина пытался отправить боеприпасы в качестве сувениров, из-за чего посылка сдетонировала во время осмотра. Его задержали по месту жительства в Тернополе.

В ходе обыска в его квартире изъяли еще около десятка боеприпасов.

Предварительно установлено, что он изготовил сувениры из боеприпасов, нанес на них гравировку и отправил по почте.

По факту инцидента возбуждено уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Полиция напоминает, что боеприпасы, оружие и взрывчатые вещества не сувениры и не игрушки. Их хранение, передача или пересылка опасно для жизни и наказывается законом.

Напомним, 30 октября на сортировочном центре одного из почтовых операторов в Соломенском районе при осмотре одной из посылок произошел взрыв. В результате пострадали пять человек – двое таможенников и трое сотрудников АО "Укрпочта". Впоследствии стало известно, что благодаря таможенной системе удалось установить личность отправителя.