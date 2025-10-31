09:50  31 октября
18-летний сын известной телеведущей и экс-депутата вступил в ряды ВСУ
08:29  31 октября
ДТП на Днепропетровщине: разбиты автомобили, пострадали пять человек
08:24  31 октября
В Борисполе мужчина напал с топором на посетителя кафе
UA | RU
UA | RU
31 октября 2025, 10:10

Взрыв в сортировочном центре "Укрпочты": полиция задержала отправителя

31 октября 2025, 10:10
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Киеве правоохранители задержали 40-летнего жителя Тернополя, причастного к взрыву на сортировочном центре "Укрпочты" в Соломенском районе

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина пытался отправить боеприпасы в качестве сувениров, из-за чего посылка сдетонировала во время осмотра. Его задержали по месту жительства в Тернополе.

В ходе обыска в его квартире изъяли еще около десятка боеприпасов.

Предварительно установлено, что он изготовил сувениры из боеприпасов, нанес на них гравировку и отправил по почте.

По факту инцидента возбуждено уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Полиция напоминает, что боеприпасы, оружие и взрывчатые вещества не сувениры и не игрушки. Их хранение, передача или пересылка опасно для жизни и наказывается законом.

Напомним, 30 октября на сортировочном центре одного из почтовых операторов в Соломенском районе при осмотре одной из посылок произошел взрыв. В результате пострадали пять человек – двое таможенников и трое сотрудников АО "Укрпочта". Впоследствии стало известно, что благодаря таможенной системе удалось установить личность отправителя.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев Тернополь посылка Укрпочта Боеприпасы взрыв сувенир полиция задержание
На Запорожье разоблачили "черных" лесорубов: ущерб – более 830 тыс. грн
31 октября 2025, 09:57
В Ровенской области разоблачили схему скупки и сбыта янтаря: изъято 450 кг "солнечных" камней
31 октября 2025, 08:48
В Днепропетровской области 19-летний парень поджег авто за деньги
30 октября 2025, 19:55
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
У Резерв+ теперь есть отсрочка для родителей, самостоятельно воспитывающих ребенка
31 октября 2025, 12:09
Смертельное ДТП на трассе Киев–Одесса: микроавтобус сбил велосипедиста
31 октября 2025, 12:04
Скандал вокруг ТРЦ Gulliver: "Ощадбанк" объяснил причину закрытия
31 октября 2025, 12:03
В Винницкой области задержали российскую агентку, которая корректировала атаки по энергообъектам
31 октября 2025, 11:54
На Закарпатье мобилизованный адвокат протаранил шлагбаумы и скрылся в Венгрии
31 октября 2025, 11:38
На оккупированном Запорожье россияне готовят "зачистки" партизан
31 октября 2025, 11:35
В Одессе задержали 19-летнего юношу, поджегшего авто Tesla по заказу "куратора"
31 октября 2025, 11:22
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
31 октября 2025, 10:50
В Луцке произошло ДТП с участием семи автомобилей: есть пострадавшие
31 октября 2025, 10:47
"Резерв+" теперь дает отсрочку родителям, которые воспитывают детей самостоятельно
31 октября 2025, 10:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Виталий Сыч
Все блоги »