08:29  31 октября
ДТП на Днепропетровщине: разбиты автомобили, пострадали пять человек
08:24  31 октября
В Борисполе мужчина напал с топором на посетителя кафе
07:39  31 октября
Взрыв посылки на "Укрпочте" в Киеве: отправитель установлен
31 октября 2025, 07:39

Взрыв посылки на "Укрпочте" в Киеве: отправитель установлен

31 октября 2025, 07:39
Фото: Государственная таможенная служба
В Киеве на таможенном посту "Укрпочты" взорвалась посылка. Благодаря таможенной системе удалось установить личность отправителя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную таможенную службу.

Отмечается, что специалисты обнаружили еще одну подозрительную посылку адресанта. Все его отправки временно приостановлены.

Как известно, в результате инцидента пострадали пятеро работников - двое таможенников и трое сотрудников АО "Укрпочта". Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте.

Экстренные службы уже завершили первоочередные работы, продолжаются следственные действия.

Напомним, 30 октября на сортировочном центре одного из почтовых операторов в Соломенском районе при осмотре одной из посылок произошел взрыв. В результате пострадали пять человек.

Киев Укрпочта взрыв посылка таможня проверка расследование
