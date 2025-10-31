Взрыв посылки на "Укрпочте" в Киеве: отправитель установлен

Фото: Государственная таможенная служба

В Киеве на таможенном посту "Укрпочты" взорвалась посылка. Благодаря таможенной системе удалось установить личность отправителя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную таможенную службу.

Отмечается, что специалисты обнаружили еще одну подозрительную посылку адресанта. Все его отправки временно приостановлены.

Как известно, в результате инцидента пострадали пятеро работников - двое таможенников и трое сотрудников АО "Укрпочта". Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте.

Экстренные службы уже завершили первоочередные работы, продолжаются следственные действия.

Напомним, 30 октября на сортировочном центре одного из почтовых операторов в Соломенском районе при осмотре одной из посылок произошел взрыв. В результате пострадали пять человек.