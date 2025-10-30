17:43  30 октября
Россияне атаковали телебашню в центре Чернигова
17:35  30 октября
На Полтавщине в ТЦК произошла стрельба, есть раненые
17:27  30 октября
В Киеве на почте взорвалась посылка
В Киеве на почте взорвалась посылка

Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В столице на почте раздался взрыв, есть пострадавшие. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на столичную полицию.

По предварительным данным, взрыв произошел на сортировочном центре одного из почтовых операторов в Соломенском районе при осмотре одной из посылок. В результате пострадали пятеро работников отделения почты, им оказывают помощь.

На месте взрыва работают эксперты.

Напомним, в Киеве подозреваемый в совершении преступления взорвал квартиру и ранил полицейского. Злоумышленник был задержан на месте происшествия.

