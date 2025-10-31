Вибух у сортувальному центрі "Укрпошти": поліція затримала відправника

Фото: Національна поліція

У Києві правоохоронці затримала 40-річного мешканця Тернополя, причетного до вибуху на сортувальному центрі "Укрпошти" в Солом’янському районі

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік намагався відправити боєприпаси як сувеніри, через що посилка здетонувала під час огляду. Його затримали за місцем проживання у Тернополі.

Під час обшуку в його квартирі вилучили ще близько десятка боєприпасів.

Попередньо встановлено, що він виготовив сувеніри з боєприпасів, наніс на них гравіювання та відправив поштою.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Поліція нагадує, що боєприпаси, зброя та вибухові речовини – не сувеніри й не іграшки. Їхнє зберігання, передача чи пересилання є небезпечним для життя та карається законом.

Нагадаємо, 30 жовтня на сортувальному центрі одного з поштових операторів в Солом'янському районі під час огляду однієї з посилок стався вибух. Внаслідок цього постраждали п'ятеро осіб – двоє митників і троє співробітників АТ "Укрпошта". Згодом стало відомо, що завдяки митній системі вдалося встановити особу відправника.