09:50  31 жовтня
18-річний син відомої телеведучої і екснардепа вступив до лав ЗСУ
08:29  31 жовтня
ДТП на Дніпропетровщині: розбиті автівки, постраждали п'ятеро людей
08:24  31 жовтня
У Борисполі чоловік напав із сокирою на відвідувача кафе
31 жовтня 2025, 10:10

Вибух у сортувальному центрі "Укрпошти": поліція затримала відправника

31 жовтня 2025, 10:10
Фото: Національна поліція
У Києві правоохоронці затримала 40-річного мешканця Тернополя, причетного до вибуху на сортувальному центрі "Укрпошти" в Солом’янському районі

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік намагався відправити боєприпаси як сувеніри, через що посилка здетонувала під час огляду. Його затримали за місцем проживання у Тернополі.

Під час обшуку в його квартирі вилучили ще близько десятка боєприпасів.

Попередньо встановлено, що він виготовив сувеніри з боєприпасів, наніс на них гравіювання та відправив поштою.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Поліція нагадує, що боєприпаси, зброя та вибухові речовини – не сувеніри й не іграшки. Їхнє зберігання, передача чи пересилання є небезпечним для життя та карається законом.

Нагадаємо, 30 жовтня на сортувальному центрі одного з поштових операторів в Солом'янському районі під час огляду однієї з посилок стався вибух. Внаслідок цього постраждали п'ятеро осіб – двоє митників і троє співробітників АТ "Укрпошта". Згодом стало відомо, що завдяки митній системі вдалося встановити особу відправника.

Київ Тернопіль посилка Укрпошта Боєприпаси вибух сувенір поліція затримання
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
31 жовтня 2025, 10:50
