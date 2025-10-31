09:50  31 октября
31 октября 2025, 08:48

В Ровенской области разоблачили схему скупки и сбыта янтаря: изъято 450 кг "солнечных" камней

31 октября 2025, 08:48
Фото: полиция
Правоохранители задокументировали деятельность трех молодых людей, организовавших скупку и перепродажу незаконно добытого янтаря

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Задержанные – трое жителей села Тинне Сарненского района – братья 21 и 27 лет, а также их 21-летний знакомый.

По данным следствия, в период с июля 2024 по февраль 2025 года парни систематически скупали янтарь-сырец, сортировали его по фракциям, хранили в собственных домохозяйствах и сбывали оптовым скупщикам. Вырученные деньги делили между собой.

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли около 450 кг янтаря. По ценам "черного" рынка стоимость изъятых камней составляет около 1,5 млн грн. На изъятое имущество наложен арест.

Трем фигурантам сообщили о подозрении по ч.2 ст.28, ч.2 ст.240-1 УКУ – незаконное приобретение, перевозка, хранение с целью сбыта и сбыт янтаря без подтверждения законного происхождения, совершенное повторно. Следственные действия продолжаются.

В Ровенской области трем мужчинам объявили подозрение за незаконный янтарный бизнес

Напомним, в сентябре во Львовской области пограничники задержали водителя микроавтобуса, который прятал в сиденьях янтарь на полмиллиона гривен. Мужчина рассказал, что он самостоятельно упаковал янтарь и планировал перевезти его в страны ЕС для дальнейшей реализации.

