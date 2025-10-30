Фото: Нацполиция

В Каменском правоохранители завершили расследование резонансного дела о поджоге автомобиля. 19-летний парень поджег автомобиль под заказ, чтобы заработать денег

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

По данным следствия, парень фотографировал автомобиль и согласовал все с заказчиком. После этого он поджег переднюю часть транспортного средства, облив его легковоспламеняющимся веществом. Весь процесс он снимал на телефон, а затем отправил заказчику "отчет".

Теперь ему инкриминируют умышленное повреждение имущества путем поджога, что предусмотрено ч. 2 ст. 194 УК Украины. Дело уже передано в суд.

Напомним, ранее в Киевской области завершился суд над мужчиной, который поджигал железнодорожное оборудование по указанию куратора. Его действия стали частью масштабной диверсионной схемы.