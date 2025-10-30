17:43  30 октября
Россияне атаковали телебашню в центре Чернигова
17:35  30 октября
На Полтавщине в ТЦК произошла стрельба, есть раненые
17:27  30 октября
В Киеве на почте взорвалась посылка
30 октября 2025, 19:55

В Днепропетровской области 19-летний парень поджег авто за деньги

30 октября 2025, 19:55
Фото: Нацполиция
В Каменском правоохранители завершили расследование резонансного дела о поджоге автомобиля. 19-летний парень поджег автомобиль под заказ, чтобы заработать денег

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

По данным следствия, парень фотографировал автомобиль и согласовал все с заказчиком. После этого он поджег переднюю часть транспортного средства, облив его легковоспламеняющимся веществом. Весь процесс он снимал на телефон, а затем отправил заказчику "отчет".

Теперь ему инкриминируют умышленное повреждение имущества путем поджога, что предусмотрено ч. 2 ст. 194 УК Украины. Дело уже передано в суд.

Напомним, ранее в Киевской области завершился суд над мужчиной, который поджигал железнодорожное оборудование по указанию куратора. Его действия стали частью масштабной диверсионной схемы.

Круглосуточные ограничения электроэнергии: в Укрэнерго предупредили украинцев о графиках отключений на 31 октября
30 октября 2025, 19:35
На Прикарпатье адвокат "продавал" инвалидность уклонистам и возможность служить в тылу
30 октября 2025, 18:55
Украинцев предупредили о важных изменениях в маршруте поезда Варшава-Киев
30 октября 2025, 18:45
Названа одна из возможных причин стрельбы в Кременчугском РТЦК в Полтавской области
30 октября 2025, 18:33
Задушил во время ссоры: на Волыни мужчина убил собственную жену
30 октября 2025, 18:20
В Кременчуге мужчина открыл огонь по военнослужащим ТЦК
30 октября 2025, 18:19
Зеленский подписал законы, продолжающие военное положение и мобилизацию
30 октября 2025, 18:10
В Ладыжине Винницкой области объявили трехдневный траур за девочкой, которую убили россияне
30 октября 2025, 17:59
Просили помощи и еды: подростки из Днепропетровщины ограбили пенсионерку в Виннице
30 октября 2025, 17:55
