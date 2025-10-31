Фото: полиция

Полиция разоблачила трех мужчин, которые в Камышеваской громаде незаконно вырубали деревья в полезащитных полосах и продавали древесину местным жителям

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Незаконный "бизнес" организовал 29-летний мужчина и привлек двух знакомых. В течение апреля 2025 года сообщники вырубили 160 деревьев разных пород. Используя бензопилы, фигуранты спилили деревья в полезащитных полосах и вывозили в домовладение организатора. Там древесину распилили, сортировали и готовили к продаже.

Экологический ущерб оценили более 830 тыс. грн. Полицейские задокументировали схему и сообщили фигурантам о подозрении.

Мужчинам инкриминируют ч.ч. 2, 4 ст. 246 УК (незаконная порубка, перевозка, хранение или сбыт леса). Им грозит до 7 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области будут судить работников "Леса Украины", которые пытались завладеть дубами стоимостью почти 7 млн грн. Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы.